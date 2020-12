Hamburg (ots) -



- Lichtblicke: Elektroautoboom - seit Herbst mit Rekord-Marktanteil, China

erholt sich

- Schattenseite: Großinsolvenzen in der Automobilindustrie 2020 mehr als

verdoppelt

- Automobilzulieferer und Autohändler mit besonders wenig Knautschzone

- Autobauer: Liquiditätsmanagement und gezielte Investitionen sind A&O



Der Weg zurück in die Erfolgsspur für die deutsche Automobilbranche wird lang

und holprig - trotz des jüngsten Siegeszugs der Elektroautos. Die Aussichten in

dieser Sparte sind weiterhin gut. Dies wird aber die Einbußen in anderen

Segmenten nicht ausgleichen können. Gefährdet sind vor allem Autohändler und

Automobilzulieferer, so die jüngste Studie des weltweit führenden

Kreditversicherers Euler Hermes zur deutschen Automobilbranche.





"Es gibt Licht und Schatten in der deutschen Automobilindustrie", sagt Ron vanhet Hof, CEO von Euler Hermes in Deutschland, Österreich und der Schweiz."Elektroautos erleben seit dem Herbst durch die Kaufanreize einen regelrechtenBoom und Rekord-Marktanteile. Das dürfte allerdings nicht ausreichen, um denEinbruch der restlichen Sparten zu kompensieren. Auch China gibt Anlass zurHoffnung. Für Automobilzulieferer und Autohändler sieht es aktuell allerdingseher düster aus."Trotz der insgesamt deutlich rückläufigen Insolvenzzahlen häuften sich gerade inder Autoindustrie sowie im eng vernetzten Metallsektor in den ersten neunMonaten 2020 große Pleiten.10 Großinsolvenzen in der Automobilindustrie in den ersten 9 Monaten: +150% zumVorjahr"In den ersten neun Monaten des Jahres haben wir in der Automobilindustrie mitzehn großen Insolvenzen mehr als doppelt so viele Fälle gezählt wie imVorjahreszeitraum mit vier Groß-Pleiten", sagt Van het Hof. "Auch imMetallsektor gab es mit neun großen Insolvenzen drei Mal so viele wie imVorjahreszeitraum. Das zeigt sehr deutlich, dass die Branche bereits vor derCovid-19-Pandemie teilweise vor großen Herausforderungen stand. In einigenBereichen hat sich das nun drastisch verschärft - aber wie überall gibt esGewinner und Verlierer."Der Motor bei den Automobilzulieferern stottert derzeit merklich. Insgesamt sinddie mehr als 1.000 Zuliefer-Unternehmen mit einem kumulierten Umsatz von 90Milliarden Euro und 300.000 Beschäftigten für 75% der Wertschöpfung desAutomobilsektors verantwortlich.18% der mittelständischen Zulieferfirmen in Deutschland sind gefährdet, 82%stabil"Etwa 18% der kleinen und mittelständischen Zuliefer-Unternehmen in Deutschlandsind nach unserer Einschätzung aktuell gefährdet", sagt Van het Hof. "Das sind