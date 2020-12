Hamburg (ots) - Das internationale Modeunternehmen bonprix hat Kund*innen und

Nicht-Kund*innen in Deutschland dazu befragt, wie sich ihr Leben, ihr

Kaufverhalten und ihre Sortimentsansprüche im Zuge der Corona-Pandemie verändert

haben und was sie für die kommenden Monate erwarten. Die wichtigsten

Erkenntnisse der Erhebung: Es findet eine Verschiebung bei der

Sortimentsnachfrage statt, der Anteil an Online-Käufen wächst signifikant

weiter, und der Konsum ist bewusster geworden. Dies zeigt sich ohne relevante

Unterschiede gleichermaßen bei den befragten Kund*innen und Nicht-Kund*innen von

bonprix.



Im Zuge der internen Studie wurden Ende September bis Anfang Oktober 2020

insgesamt 1.000 Online-Modekäufer*innen in einem externen Panel befragt. Ziel

war es, ein aktuelles Stimmungsbild zu erfassen sowie Veränderungen im

Kaufverhalten, den persönlichen Einstellungen und in der Alltags- und

Freizeitgestaltung zu messen, um daraus Erkenntnisse für die Sortimentsplanungen

abzuleiten. Trotz der sich dynamisch entwickelnden Pandemiesituation ist davon

auszugehen, dass die gewonnenen Erkenntnisse auch aktuell und in der nahen

Zukunft Bestand haben.









Die Befragung zeigt, dass sich der größere Teil der Teilnehmenden von der

Corona-Pandemie direkt betroffen fühlt, sei es persönlich oder wirtschaftlich.

Die aktuelle Situation bringt Veränderungen der Lebenswelt mit sich: Sorgen vor

Infektion, langfristigen Wirtschaftseffekten, Ausgangssperren und zukünftigen

finanziellen Einschränkungen sind die Folge. Zwar ist die wirtschaftliche Lage

bei den meisten Befragten bisher stabil, ein Viertel gibt aber an, finanzielle

Einbußen zu haben. Jede*r Zweite geht zum Zeitpunkt der Befragung von einem

zweiten Lockdown aus, ebenfalls jede zweite Person wünscht sich verschärfte

Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie.



Veränderte Sortimentsnachfrage: "Cocooning", Familie und Freizeit



Das Leben der Befragten zentriert sich derzeit stark auf das eigene Zuhause, den

Familien- und Freundeskreis und den Aufenthalt in der Natur. Dieser veränderte

Fokus führt zu Verschiebungen in der Sortimentsnachfrage. Der Großteil der

Befragten gibt eine weitestgehend stabile Kauffrequenz an. Ein deutlicher

Zuwachs zeigt sich bei Kindermode, auch Wäsche und Sportkleidung werden gezielt

nachgefragt. Die Käufe von beispielsweise Bademode gehen dagegen zurück. Da viel

Zeit in den eigenen vier Wänden verbracht wird, gibt über ein Drittel der

weiblichen Befragten an, derzeit überwiegend bequeme Kleidungsstücke für zu

Hause zu kaufen. In festliche Garderobe und Businesswear wird dagegen weniger Seite 2 ► Seite 1 von 3



