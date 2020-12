Leitlinien für eine nachhaltige Vorstandsvergütung nach ARUG II und DCGK aktualisiert

DGAP-Media / 16.12.2020 / 11:50

Arbeitskreis namhafter Aufsichtsratsvorsitzender, institutioneller Investoren, Wissenschaftler und Corporate-Governance-Experten legt aktualisierte Leitlinien für eine nachhaltige Vorstandsvergütung vor

Anpassungen an Anforderungen aus der Umsetzung der Zweiten Europäischen Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) und der Neufassung des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK)

Grundlegende Ergänzungen für Herbst 2021 angekündigt Frankfurt, 16. Dezember 2020. Die im Juli 2018 erstmals veröffentlichten Leitlinien für eine nachhaltige Vorstandsvergütung liegen jetzt in einer aktualisierten, mit gesetzlichen und regulatorischen Neuerungen harmonisierten Fassung vor. Der von namhaften Aufsichtsratsvorsitzenden sowie Vertretern institutioneller Investoren, Wissenschaftlern und Corporate-Governance-Experten erarbeitete Best-Practice-Katalog zum Thema Vorstandsvergütung musste angesichts der Neuerungen aus der Zweiten Europäischen Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) sowie der Neufassung des Deutschen Corporate Governance Kodex überarbeitet werden. Die vorgenommenen Änderungen betreffen insbesondere die Bereiche aktienbasierte Vergütung, Change-of-Control-Leistungen und Sign-on-Boni. Hier galt es, eine zu den gesetzlichen und regulatorischen Neuregelungen widerspruchsfreie Fassung zu formulieren, ohne dabei den Anspruch an Einfachheit und Praxisorientierung aufzugeben. Aufgrund der zeitnahen Anpassungen können die aktualisierten Leitlinien für eine nachhaltige Vorstandsvergütung noch im Rahmen der anstehenden Hauptversammlungssaison 2021 Berücksichtigung finden. Für den Herbst 2021 sind darüber hinaus grundlegende Ergänzungen geplant. Dabei sollen nach einer Bestandsaufnahme der bisherigen Entwicklung der Vorstandsvergütung u. a. Themen wie die Verankerung von Nachhaltigkeitszielen/ESG-Kriterien in der Vergütung und die Transparenz im Vergütungsbericht behandelt werden. Seite 2 ► Seite 1 von 3