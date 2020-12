Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

AKTIE IM FOKUS Conti-Optimismus strahlt auf manche Zulieferwerte stark aus Optimistische mittelfristige Ziele von Continental haben am Mittwoch auch die Papiere einiger anderer Autozulieferer kräftig angetrieben. Während sich die Conti-Aktien im Dax im Zuge eines Strategie-Updates mit einem fünfprozentigen Plus an die …