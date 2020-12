Azubis liefern Ideen für das digitale Unternehmen / Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung zeichnet Fachkräftenachwuchs aus

Wiesbaden (ots) - In einer virtuellen Preisverleihung hat Prof. Dr. Kristina

Sinemus, Hessische Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung die

Gewinner des diesjährigen Azubi-Wettbewerb des Arbeitgeberverbandes HessenChemie

ausgezeichnet. Die Auszubildenden der Biotest AG aus Dreieich belegten mit ihrem

Projekt "BioFly" den ersten Platz. Weitere Auszeichnungen erhielten die Firmen

Engelhard Arzneimittel (Niederdorfelden), Heraeus (Hanau), HEWI (Bad Arolsen)

und Provadis (Frankfurt-Höchst).



"Die Sieger haben teilweise überraschende Ideen eingebracht. Wir haben Sie auf

den Weg geschickt, damit sie nach Ideen für die Digitalisierung im eigenen

Unternehmen suchen. Diese Challenge haben sie hervorragend angenommen", betont

Jürgen Funk, der für Ausbildungsthemen zuständige Geschäftsführer von

HessenChemie.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

146 Auszubildende aus insgesamt 35 Teams haben sich trotz der Corona-Pandemiezum Wettbewerb angemeldet. "Wahrscheinlich hat gerade die Krise der digitalenArbeitswelt zum endgültigen Durchbruch verholfen", meint Udo Lemke,Geschäftsführer der Provadis Partner für Bildung und Beratung GmbH undVorsitzender der Jury.Auch Digitalisierungsministerin Sinemus, Schirmherrin des diesjährigenAzubi-Wettbewerbs betonte: "Digitalisierung ermöglicht Betrieben, neue Märkte zuerschließen und somit zukunftsfähig zu bleiben. Ich freue mich, dass derArbeitgeberverband HessenChemie diesen Wettbewerb initiiert hat, das ist einwichtiger Schritt zur Sicherung von Arbeitsplätzen. Aus- und Weiterbildungspielt insgesamt eine extrem wichtige Rolle, daher haben wir im Oktober eineeigene Kampagne zur Stärkung der digitalen Kompetenzen gestartet."Die Einreichungen wurden durch eine sechsköpfige Jury anhand verschiedenerBewertungskriterien beurteilt. "In diesem Jahr haben uns viele tolle Ideenerreicht, die den Ausbildungsbetrieben bei Umsetzung einen erheblichen Mehrwertbieten können. Die Auswahl der Gewinner war daher nicht einfach, denn in denArbeiten wurde deutlich, dass die jungen Menschen beim Thema Digitalisierung einhohes Maß an Involvement aufweisen und ihnen der digitale Fortschritt ihresUnternehmens am Herzen liegt", so Lemke.Neben den mit jeweils 1.000 EUR dotierten Hauptpreisen des ArbeitgeberverbandesHessenChemie wurden als Sonderpreis eine Umsetzungsberatung des RKW Hessen sowieein Instagram-Preis für das beste eingereichte Foto der gemeinsamenProjektarbeit vergeben.Der Azubi-Wettbewerb wird in zweijährigem Turnus vom ArbeitgeberverbandHessenChemie durchgeführt und richtet sich an die Auszubildenden, dualStudierenden und Teilnehmer in Förderprogrammen. Aktuell befinden sich in den