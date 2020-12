München (ots) - Mehr als eine halbe Million

(https://www.arbeitsagentur.de/news/arbeitsmarkt-2020) Deutsche haben während

der Coronakrise ihren Job verloren. LinkedIn, das weltweit größte digitale

Netzwerk für berufliche Weiterentwicklung, untersucht in einer aktuellen

Umfrage*, wie betroffene Arbeitnehmer mit dem Rückschlag umgehen und welche

Strategien sie bei der Suche nach einem neuen Job verfolgen. Auch Arbeitnehmer,

die bereits vor der Krise ihren Job verloren haben, wurden befragt. Die Umfrage

deckt auf, dass der Jobverlust unter den besonderen Bedingungen der Krise

zumindest teilweise entstigmatisiert wird. Sie belegt aber auch, dass die

erzwungene berufliche Neuorientierung in der aktuellen Situation mit höheren

Belastungen verbunden sein kann.



Ein Drittel der Arbeitnehmer (34 Prozent), die während der Krise ihren Job

verloren haben, gibt an, die Freistellung durch den Arbeitgeber habe Ängste

ausgelöst. Weitere 30 Prozent geben an, dass sie die Entlassung deprimiert habe.

Unter den Befragten, die bereits vor der Krise arbeitslos wurden, sind diese

Gefühle weniger stark verbreitet. Hier fühlen sich 20 Prozent vom Jobverlust

verängstigt, weitere 20 Prozent deprimiert.









82 Prozent der Befragten stimmen der Einschätzung zu, dass mit dem Jobverlust

prinzipiell ein negatives Stigma verbunden ist. Gleichzeitig sind aber auch 70

Prozent der Meinung, dass Entlassungen als Folge der Coronakrise in einem

weniger schlechten Licht erscheinen - schließlich gaben hier offensichtlich

externe Faktoren den Ausschlag, nicht die persönliche Leistung oder Eignung.



Auch eigene Erfahrungen mit der Arbeitslosigkeit sorgen für den Abbau von

Vorurteilen: 28 Prozent der Befragten geben an, dass sie vor ihrem Jobverlust

selbst auf Arbeitslose herabgeschaut haben. 53 Prozent sagen jedoch, dass sie

deren Situation jetzt besser verstehen. 24 Prozent hielten Arbeitslose vorher

für faul, 17 Prozent für weniger fähig und 21 Prozent für schlechter

qualifiziert als andere Arbeitnehmer.



Zwei Drittel verschweigen den Jobverlust



Wohl auch aufgrund solcher Vorurteile haben viele Befragte in der Vergangenheit

bereits die Unwahrheit über ihren aktuellen Jobstatus gesagt. 63 Prozent der

Befragten geben an, schon mal gelogen zu haben, um ihre Arbeitslosigkeit zu

verschleiern - zum Beispiel gegenüber Familie, Freunden oder möglichen

zukünftigen Arbeitgeber. Die Beweggründe dafür sind vielfältig: Für 38 Prozent

der Arbeitnehmer, die schon mal gelogen haben, lag der Beweggrund darin, dass

ihnen der Jobverlust peinlich war. 37 Prozent geben an, sich geschämt zu haben.



Ein Viertel (25 Prozent) hat laut eigener Auskunft jedoch aus rein taktischen



