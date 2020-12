Wiesbaden (ots) - Aufgrund der Corona-Pandemie sind Institutionen des

Kulturbetriebs in Deutschland derzeit von Einschränkungen und Schließungen

betroffen. Noch ist unklar, wie viele der im Jahr 2018 rund 1,3 Millionen

Erwerbstätigen in Kulturberufen sowie der 29 000 Auszubildenden in

kulturspezifischen Berufen durch die anhaltende Pandemiesituation von

Arbeitsplatzverlusten und finanziellen Einbußen betroffen sein werden. Wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, betrug der Anteil der Erwerbstätigen

in Kulturberufen im Jahr 2018 an der gesamten Erwerbsbevölkerung 3,1 %. Rund die

Hälfte (50,3 %) von ihnen waren Frauen. Dies sind einige der Ergebnisse der neu

erschienenen Veröffentlichung "Kulturindikatoren auf einen Blick - Ein

Ländervergleich" der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder.



Die Corona-Pandemie hat für kulturelle Einrichtungen aufgrund abgesagter

Veranstaltungen sowie eingeschränkter Öffnungszeiten und Kapazitäten

schwerwiegende Auswirkungen. Im Jahr 2019 verzeichneten Bibliotheken bundesweit

noch 223,4 Millionen Besuche. In den Kinos lag die Besuchszahl bei 118,6

Millionen. Im Durchschnitt besuchte damit jede Einwohnerin und jeder Einwohner

in Deutschland 2,7-mal eine Bibliothek und 1,4-mal ein Kino. Fast genauso oft

wie die Kinos, nämlich 111,7 Millionen Besuche, zählten im Jahr 2018 die Museen,

was 1,3 Besuchen je Einwohnerin und Einwohner entsprach. 26,1 Millionen

Besucherinnen und Besucher frequentierten in der Spielzeit 2017/2018

Theaterveranstaltungen, weitere 5,4 Millionen Aufführungen öffentlicher Konzert-

und Theaterorchester.







dazu gezwungen sein werden, den Betrieb dauerhaft einzustellen. Im Jahr 2019 gab

es in Deutschland 9 297 Bibliotheksstandorte und 1 734 Kinospielstätten. Das

Institut für Museumforschung zählte 2018 insgesamt 6 741 Museen. Auf und vor den

Bühnen unterhielten in der Spielzeit 2017/2018 deutschlandweit 128 öffentlich

finanzierte Konzert- und Theaterorchester sowie 807 Theaterspielstätten ihr

Publikum.



Eine Bestandsaufnahme zur Kulturnutzung und Kulturproduktion in Deutschland vor

der Corona-Krise bietet die gemeinsame Veröffentlichung "Kulturindikatoren auf

einen Blick - Ein Ländervergleich" der Statistischen Ämter des Bundes und der

Länder. Die Veröffentlichung umfasst insgesamt 29 Kennzahlen der amtlichen

Statistik sowie anderer Institutionen, die Zahlen im Kulturbereich erfassen und

aufarbeiten. Die Publikation wurde im Rahmen des Projekts "Bundesweite

Kulturstatistik" im Auftrag der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und

Medien sowie der Kultusministerkonferenz durch das Hessische Statistische

Landesamt erstellt.



