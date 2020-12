Berlin (ots) - Weihnachten steht vor der Tür - und dieses Jahr wird Weihnachten

anders als zuvor. Oder doch nicht? Das Verbraucherforum mydealz wollte wissen,

wie sehr sich die Covid19-Pandemie auf Weihnachten auswirkt und hat 1.002

Verbraucher befragt. Das Ergebnis der Umfrage zeigt: Die Deutschen versuchen,

sich die Feierlaune nicht nehmen zu lassen. Sie halten auch in der Krise an

altbewährten Traditionen fest.



Nun ist der harte Lockdown also da, vor dem viele Politiker bis zum letzten

Sonntag noch zurückgeschreckt sind: Bis mindestens zum 10. Januar bleiben die

meisten Ladengeschäfte, Schulen und auch Betriebe wie Friseure geschlossen. Die

Bevölkerung soll auf soziale Kontakte bestmöglich verzichten. Das gilt auch für

Weihnachten: Maximal vier Verwandte dürfen dann mit dem gastgebenden Haushalt

feiern.







Verbraucher halten sich an diese Vorgabe, wie eine Umfrage von mydealz mit 1.002Teilnehmern zeigt: 94,1 Prozent der Befragten erklärten, ihre sozialen Kontaktean Weihnachten reduzieren zu wollen, während "nur" 3,3 Prozent erklärten, dieseRegel nicht zu befolgen, und 2,6 Prozent der Befragten es vorzogen, die Fragenicht zu beantworten.Alleine müssen dennoch die wenigsten Deutschen feiern. Weihnachten bleibtvielmehr auch im Corona-Jahr 2020 ein Familienfest: Drei von vier Befragten(77,1 Prozent) feiern Weihnachten dieses Jahr gemeinsam mit ihrer Familie. 36,9Prozent feiern Weihnachten gemeinsam mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin. Undnur 8,08 Prozent der von mydealz Befragten verbringen Weihnachten alleine.Besonders auffällig: Je jünger und je älter die Befragten waren, desto eherverbringen sie Weihnachten dieses Jahr für sich: Jeder fünfte Befragte (20,0Prozent) im Alter unter 18 Jahren erklärte, Weihnachten dieses Jahr alleine zufeiern. Und auch viele ältere Mitmenschen sind Weihnachten, der Umfrage zufolge,alleine: 28,6 Prozent der Befragten im Alter von mindestens 65 Jahren gaben an,Weihnachten dieses Jahr nicht mit ihrer Familie oder mit Freunden zu feiern.Ein echter Weihnachtsbaum ist für die meisten Deutschen unverzichtbarAuch sonst zeigen sich die meisten Deutschen recht traditionell: Zwar erklärten64,6 Prozent der Befragten, keine bestimmten Weihnachtsrituale zu haben. Schonwas die Dekoration angeht, mögen es die meisten Befragten aber klassisch: Für82,8 Prozent der Befragten gehört ein Weihnachtsbaum zu Weihnachten dazu und70,8 Prozent der Befragten sind sich einig, dass der Baum nicht aus Plastik,sondern "echt" sein sollte.