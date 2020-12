SpectrumLeaf präsentiert Elevar Leafs, die Produktlinie mit CBD-Mundstreifen, unter der neuen Marke Elevar Hemp

London (ots/PRNewswire) - SpectrumLeaf Limited gibt die offizielle Einführung

der neuen CBD-Marke des Unternehmens - Elevar Hemp - bekannt. Mit der Mission,

das CBD-Erlebnis zu steigern, wird Elevar Hemp eine Reihe von Produkten auf den

Markt bringen, die einen wissenschaftlichen Ansatz nutzen, um hochwertige

CBD-Produkte mit optimaler Benutzerfreundlichkeit, Wirksamkeit und Qualität zu

entwickeln. An erster Stelle der Produkteinführung wird Elevar Leafs stehen -

ein auflösbarer CBD-Mundstreifen, der einfach in der Anwendung, diskret und

schnell wirksam unter der Zunge zu verabreichen ist.



Die CBD-Mundstreifen von Elevar Leafs, die jeweils nicht größer als eine

Briefmarke sind, verwenden verschiedene patentierte Technologien, um hohe

Konzentrationen von CBD-Wirkstoffen auf jeden Streifen aufzutragen und die

Bioverfügbarkeit für die Absorption zu optimieren. Für die Verwendung von Elevar

Leafs CBD-Mundstreifen ist kein Wasser erforderlich. Einfach den Streifen auf

oder unter die Zunge legen, damit er sich auflöst. Dabei nicht schlucken, und

die CBD-Wirkstoffe werden über das Schleimhautgewebe unter der Zunge direkt in

den Blutkreislauf abgegeben. Das Verdauungssystems, das die Wirksamkeit

verringern kann, wird dabei umgangen. Jeder Elevar Leafs CBD-Mundstreifen

enthält 25 mg Breitspektrum-CBD und ist in 3 Geschmacksrichtungen erhältlich -

Fresh Mint, Berry Mint und Lavender.







Produktlinie von Elevar Hemp vorzustellen. Die Benutzerfreundlichkeit dieses

Produkts ermöglicht es CBD-Nutzern nicht nur, sie überall und jederzeit diskret

zu genießen, sondern auch, ihre CBD-Einnahme genau zu steuern. Noch wichtiger

ist, dass die proprietären Technologien, die für diese CBD-Mundstreifen

verwendet werden, entwickelt und getestet wurden, um die Qualität der

Inhaltsstoffe über die Infusion bis hin zur Verpackung zu gewährleisten",

erläutert Felix Sundstrom, CEO von SpectrumLeaf.



Felix Sundstrom fügt hinzu: "Tatsächlich ist unser Produktionspartner für Elevar

Leafs CBD-Mundstreifen nicht nur cGMP-zertifiziert und FDA/DEA-registriert,

sondern gewährleistet auch strenge interne Qualitätskontrollprozesse. Jede

Charge wird grundsätzlich im Labor getestet und die Ergebnisse werden

transparent an unsere Endkunden weitergegeben."



Jeder Elevar Leafs CBD-Mundstreifen ist einzeln in einem speziellen

Folienmaterial zum Schutz vor UV-Strahlung und Feuchtigkeit verpackt. Die

separate Verpackung schützt die CBD-Wirksamkeit jedes Streifens, indem sie alle

potenziellen oder unerwünschten Reaktionen zwischen den Streifen eliminiert und

eine hygienischere Verwendung fördert. Die Produkte der Marke Elevar Hemp sind

in ausgewählten europäischen Ländern erhältlich sowie online unter

http://www.elevarhemp.com/ .



INFORMATIONEN ZU SPECTRUMLEAF



SpectrumLeaf ist ein Unternehmen, das sich der Auswahl und Bereitstellung von

erstklassigen CBD-Produkten entsprechend dem kollektiven Kundenbedürfnis

verschrieben hat. Die Produktlinie des Unternehmens umfasst derzeit Cannadips -

ein CBD-Produkt, das als Beutel im Mund angewendet wird - und Elevar Leafs CBD

Oral Strips - ein CBD-Produkt in Form von Mundstreifen.



Foto -

https://mma.prnewswire.com/media/1334122/SpectrumLeaf__CBD_oral_strips_line.jpg



Pressekontakt:



Patty S - +41 (0)79-151-40-10



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/142641/4792381

OTS: SpectrumLeaf Limited





"Wir freuen uns sehr, Elevar Leafs CBD-Mundstreifen als unsere ersteProduktlinie von Elevar Hemp vorzustellen. Die Benutzerfreundlichkeit diesesProdukts ermöglicht es CBD-Nutzern nicht nur, sie überall und jederzeit diskretzu genießen, sondern auch, ihre CBD-Einnahme genau zu steuern. Noch wichtigerist, dass die proprietären Technologien, die für diese CBD-Mundstreifenverwendet werden, entwickelt und getestet wurden, um die Qualität derInhaltsstoffe über die Infusion bis hin zur Verpackung zu gewährleisten",erläutert Felix Sundstrom, CEO von SpectrumLeaf.Felix Sundstrom fügt hinzu: "Tatsächlich ist unser Produktionspartner für ElevarLeafs CBD-Mundstreifen nicht nur cGMP-zertifiziert und FDA/DEA-registriert,sondern gewährleistet auch strenge interne Qualitätskontrollprozesse. JedeCharge wird grundsätzlich im Labor getestet und die Ergebnisse werdentransparent an unsere Endkunden weitergegeben."Jeder Elevar Leafs CBD-Mundstreifen ist einzeln in einem speziellenFolienmaterial zum Schutz vor UV-Strahlung und Feuchtigkeit verpackt. Dieseparate Verpackung schützt die CBD-Wirksamkeit jedes Streifens, indem sie allepotenziellen oder unerwünschten Reaktionen zwischen den Streifen eliminiert undeine hygienischere Verwendung fördert. Die Produkte der Marke Elevar Hemp sindin ausgewählten europäischen Ländern erhältlich sowie online unterhttp://www.elevarhemp.com/ .INFORMATIONEN ZU SPECTRUMLEAFSpectrumLeaf ist ein Unternehmen, das sich der Auswahl und Bereitstellung vonerstklassigen CBD-Produkten entsprechend dem kollektiven Kundenbedürfnisverschrieben hat. Die Produktlinie des Unternehmens umfasst derzeit Cannadips -ein CBD-Produkt, das als Beutel im Mund angewendet wird - und Elevar Leafs CBDOral Strips - ein CBD-Produkt in Form von Mundstreifen.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/1334122/SpectrumLeaf__CBD_oral_strips_line.jpgPressekontakt:Patty S - +41 (0)79-151-40-10Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/142641/4792381OTS: SpectrumLeaf Limited