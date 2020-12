Amadeus FiRe AG schließt erfolgreich einen Konsortialkredit zur Refinanzierung des Unternehmenserwerbs der Comcave Holding GmbH ab

Damit kann die aufgenommene Zwischenfinanzierung durch die Deutsche Bank planmäßig kurz vor Ende des Jahres durch eine langfristige Endfinanzierung ersetzt werden. Die in zwei Tranchen strukturierte Fazilität hat eine Laufzeit von drei Jahren (mit Verlängerungsoptionen auf insgesamt bis zu fünf Jahre) und bietet damit eine stabile Finanzierungsgrundlage. 100 Millionen Euro stehen dem Unternehmen in Form eines Tilgungsdarlehens zur Verfügung, bis zu 35 Millionen Euro in Form einer revolvierenden Kreditlinie, d.h. eines flexibel verfügbaren Kreditrahmens. Mit dem Konsortialkredit wird die Brückenfinanzierung des Unternehmens über ursprünglich 170 Millionen Euro vollständig abgelöst, die zur Tilgung des Unternehmenserwerbs der Comcave Holding GmbH im Dezember 2019 aufgenommen worden war. Ein Teilbetrag der Brückenfinanzierung war bereits im August 2020 aus den zugeflossenen Mitteln einer Kapitalerhöhung (Bruttoemissionserlös von rund 52 Millionen Euro) zurückgeführt worden.

Der Konsortialkredit wird von einem Bankenkonsortium, das mit der Deutschen Bank, der UniCredit Bank AG, der Helaba Landesbank Hessen-Thüringen sowie der NRW.BANK insgesamt vier Teilnehmer umfasst, zur Verfügung gestellt. Bookrunner und Mandated Lead Arranger sind die Deutsche Bank und die UniCredit Bank AG. Die Helaba Landesbank Hessen-Thüringen tritt ebenfalls als Mandated Lead Arranger auf.

Amadeus FiRe AG

Jan H. Wessling

Investor Relations

Tel: +49 (69) 96 876-180

Investor-Relations@Amadeus-FiRe.de

16.12.2020

Amadeus FiRe AG
Hanauer Landstraße 160
60314 Frankfurt
Deutschland
ISIN: DE0005093108

1155678 16.12.2020