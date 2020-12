Firmengruppe de Beijer erweitert Geschäftsführung

Trechtingshausen (ots) - Die deutsch-niederländische Firmengruppe de Beijer hatihre Geschäftsführung erweitert. Der europäische Konzern mittelständischerPrägung wird künftig von einer Dreierspitze geleitet. Frank Verhage hat alsChief Executive Officer (CEO) die Führung übernommen. Ihm zur Seite steht MarienBoele als neuer Chief Financial Officer (CFO). Han de Beijer als Mitglied derGründerfamilie kümmert sich künftig um die strategische Planung und die externenBeziehungen. Alle drei Männer verfügen über langjährige Erfahrungen imTopmanagement.Die Firmengruppe de Beijer zählt sich zu den führenden Unternehmen in derProduktion, im Handel und in der Logistik mit Rohstoffen. Der mittelständischeKonzern ist mit Niederlassungen an den Standorten Dodewaard in den Niederlandensowie Duisburg und Trechtingshausen in Deutschland präsent. Die Gruppe betreibtseit 1963 in der Nähe der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Mainz eineneigenen Steinbruch und besitzt eigene Frachtschiffe, um das Gestein von dortweiterzutransportieren. Durch den eigenen Abbau kann de Beijer dieGesteinsqualität fortlaufend kontrollieren und optimieren. Der Schiffstransportin eigener Hand sorgt für niedrige Kosten und hohe Flexibilität."Die de Beijer Gruppe ist einzigartig sowohl bei der Rohstoffgewinnung als auchbeim Transport aufgestellt", sagt der neue CEO Frank Verhage. Er betont: "Durchdiese Kombination aus Abbau- und Transportbetrieb in einer Hand können wirunseren Kunden bessere Qualität zu günstigeren Preisen bei maximalerFlexibilität bieten."Der Steinbruch bei Trechtingshausen in der Nähe von Mainz, der von der zurFirmengruppe gehörenden Hartsteinwerke Sooneck GmbH betrieben wird, gilt lautAngaben als ein "Vorzeige-Steinbruch" in der Branche. Er setzt im europäischenRahmen Maßstäbe bezüglich Qualitätsmanagement, Umweltverträglichkeit undInnovationskraft.Pressekontakt:Weitere Informationen: Nancy van Baal, Office Manager,E-Mail: mailto:nancy.vanbaal@debeijerbv.comPressebüro (nur für Presse): euromarcom, Tel. 0611-973150,E-Mail: mailto:team@euromarcom.de, Internet: http://www.euromarcom.de,http://www.facebook.com/euromarcom (like if you like-:)Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/147656/4792411OTS: Hartsteinwerke Sooneck GmbH