RBC belässt Nestle auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Nestle auf "Underperform" mit einem Kursziel von 98 Franken belassen. Nach intensivem Austausch mit den Unternehmen habe man eine Liste nach ESG-Gesichtspunkten (Umwelt-, Sozial- und Corporate Governance) für den Konsumsektor aufgestellt, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Der Nahrungsmittelkonzern liege dabei nur im hinteren Mittelfeld und habe noch Nachholpotenzial./mf/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2020 / 16:37 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2020 / 16:37 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.