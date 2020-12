Hamburg / München / Zürich (ots) - - Hohe Deal-Frequenz trotz herausforderndem

Marktumfeld



- Neuer Standort in Paris läutet Markteintritt in Frankreich ein



- Auszeichnung als erfolgreichstes paneuropäisches Haus





Die Beteiligungsgesellschaft Waterland Private Equity hat auch im Jahr 2020 ihreInvestmentphilosophie erfolgreich umgesetzt und allein aus der DACH-Regionheraus 30 Plattform- und Add-on-Akquisitionen getätigt. Trotz des durch dieCorona-Krise angespannten Marktumfeldes hat Waterland innerhalb von nur dreiMonaten seinen achten Fonds mit einem Gesamtvolumen von 2,5 Mrd. Eurogeschlossen. Neben intensiver Portfolioentwicklung hat der aufBuy-&-Build-Strategien spezialisierte Mittelstandsinvestor zudem seine Präsenznoch weiter ausgebaut und mit der Eröffnung eines Büros in Paris die Weichen fürden Markteintritt in Frankreich gestellt.Dr. Carsten Rahlfs, Managing Partner von Waterland, blickt auf eines derungewöhnlichsten, wenngleich aktivsten Geschäftsjahre zurück: "Die vergangenenMonate waren sowohl für uns als Investor als auch für unserePortfoliounternehmen eine immense Herausforderung. Umso erfreulicher ist es,dass wir am Ende dieses besonderen Jahres eine mehr als positive Bilanz ziehenkönnen: Unser Portfolio hat sich dank vorausschauender Planung, soliderAufstellung und schneller Reaktion als sehr resilient erwiesen. Und trotz Krisekonnten wir zahlreiche weitere mittelständische Unternehmen von den Vorteileneiner Partnerschaft mit uns und unseren Portfoliounternehmen überzeugen. Demgestiegenen Deal-Flow - auch zum Jahreswechsel erwarten wir noch mehrereVertragsunterzeichnungen - und dem intensiven Beteiligungsmanagement wollen wir2021 auch mit einem weiteren Ausbau unseres Teams Rechnung tragen." DasFundraising für den achten Fonds wurde trotz Corona-Pandemie nach nur dreiMonaten abgeschlossen, mit 2,5 Milliarden Euro liegt das Volumen noch einmalhöher als beim 2017 aufgelegten Fund VII mit damals zwei Milliarden Euro. DerWPEF VIII war deutlich überzeichnet und die Nachfrage übertraf dasFundraising-Ziel deutlich. Zum Investorenkreis zählen institutionellen Anlegervon Weltrang, davon mehr als die Hälfte aus Europa und mehr als ein Drittel ausden USA sowie ausgewählte Investoren aus dem Nahen Osten und demasiatisch-pazifischen Raum. Öffentliche Pensionsfonds stellen den größtenAnteil.30 Transaktionen im DACH-PortfolioWaterland zählt zu den aktivsten europäischen Private-Equity-Investoren. SeitGründung 1999 hat das in den Regionen Benelux, DACH und Skandinavien sowie aufden britischen Inseln und in Polen aktive Unternehmen mehr als 600 Transaktionen