Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat am Mittwochmittag deutliche Kursgewinne verzeichnet. Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 13.580 Punkten berechnet.Dies entspricht einem Plus von 1,6 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. Damit nähert sich der DAX wieder seinem Allzeithoch von 13.795,24 Punkten, welches er Mitte Februar erreicht hatte. Am Abend wird die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) ihren neuesten Zinsentscheid verkünden. Beobachter erwarten, dass sie ihre ultralockere Geldpolitik fortsetzen wird.Weitere Impulse werden von dem Termin zunächst nicht erwartet. An der Spitze der Kursliste stehen am Mittag die Wertpapiere von Continental, Volkswagen und Bayer. Am Ende der Liste rangieren die Aktien von Covestro und der Deutschen Börse entgegen dem Trend im Minus.