Traumhaus startet Kapitalerhöhung

Traumhaus startet eine Kapitalerhöhung: Das m:access-notierte Hausbau-Unternehmen aus Wiesbaden kündigt die Ausgabe neuer Aktien zu einem Bezugspreis von jeweils 14,00 Euro an. An der Börse notiert die Traumhaus Aktie bei 13,70 Euro. Das Bezugsrecht der Aktionäre hat die Gesellschaft für die Platzierung ausgeschlossen, die neuen Anteilscheine sollen an institutionelle Investoren gehen. Insgesamt will Traumhaus bis zu 142.858neue ...