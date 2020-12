Abschluss von 5G-ConnectedMobility nach vier erfolgreichen Jahre

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Düsseldorf (ots) -- Seit 2016 betrieb das Konsortium "5G-ConnectedMobility" eine eigenständige5G-Netzinfrastruktur zur 5G-Forschung und -Entwicklung in Deutschland an derA9 - jetzt wird das Projekt nach 200 Testtagen, über 823 Megabits pro Sekundemaximaler Datenübertragung und nach Durchführung zehn erfolgreicherTestprojekte abgeschlossen.- Forschungsschwerpunkte in den vergangenen vier Jahren waren 5G-Anwendungen imStraßen- und Schienenverkehr sowie im Bereich Drohnenflüge.- Anwendungsfälle wie Network Slicing und die Fernsteuerung eines Autos viaMobilfunk sind nur zwei nennenswerte Erfolge des Konsortiums.Das in 2016 mit dem Ziel, die 5G-Forschung und -Entwicklung in Deutschland zustärken, gestarte Konsortialprojekt "5G-ConnectedMobility" endet im Herbst 2020.In den vier Jahren erprobten die Konsortialpartner 5G-Anwendungen im Straßen-,Schienen- und Luftverkehr mit Hilfe der eigenständige 5G-Netzinfrastruktur.Mitglieder des Konsortiums "5G-ConnectedMobility" sind Ericsson, die BMW Group,die Deutsche Bahn, die drei Mobilfunkanbieter Deutsche Telekom , TelefónicaDeutschland und Vodafone, das 5G Lab Germany an der Technischen Universität (TU)Dresden sowie die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) und dieBundesnetzagentur (BNetzA). Das Bundesministerium für Verkehr und digitaleInfrastruktur (BMVI) sowie die Bayerische Straßenbauverwaltung(Autobahndirektion Nordbayern) unterstützen das Projekt.200 Testtage, über 823 Megabits pro Sekunde maximale Datenübertragung und überzehn erfolgreiche Projekte. An der Teststrecke entlang des rund 30 Kilometerlangen Bereichs der Bundesautobahn A9 sowie der Bahnschnellfahrstrecke zwischenden Anschlussstellen Nürnberg-Feucht und Greding in Bayern ist in den letztenJahren viel passiert. Die Zusammenarbeit über verschiedene Branchen hinwegermöglichte es, völlig neue Ansätze für den Mobilitätsbereich gemeinsam zuentdecken."Mit 5G-ConnectedMobility haben wir ein großes, industrieübergreifendesKonsortium geformt und damit 5G in Deutschland vorangetrieben", erläutert StefanKoetz, Vorsitzender der Geschäftsführung der Ericsson GmbH. "Derindustrieübergreifende Charakter des Konsortiums war entscheidend, um dieRelevanz von 5G anhand völlig neuer Anwendungsfälle greifbar zu machen. DieTatsache, dass wir unser ursprüngliches Testfeld im Zeitverlauf sogar um zweiStandorte erweitert haben und mit Airbus, Valeo und Quantum neue assoziiertePartner für Tests gewinnen konnten, verdeutlicht die Relevanz des Projektes unddas geweckte Interesse."Stefan Strick, Präsident der Bundesanstalt für Straßenwesen: "Für die BASt als