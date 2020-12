Seit geraumer Zeit begleiten wir den Baumwollpreis bereits bei seiner veritablen Aufwärtsbewegung.

Seit geraumer Zeit begleiten wir den Baumwollpreis bereits bei seiner veritablen Aufwärtsbewegung. Mittlerweile hat er nach einigem Hin und Her die nächste Hürde genommen. Damit rückt nunmehr ein weiteres potentielles Bewegungsziel in den Fokus.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 25.11. hieß es unter anderem „[…] Auch charttechnisch macht der Preis eine gute Figur. Nach einer kurzen Verschnaufpause, die ihn noch einmal kurz unter die 0,70 US-Dollar führte, drehte der Preis wieder nach oben ab und nimmt nun erneut die Zone 0,75 US-Dollar ins Visier. Gelingt der Ausbruch, könnte sich die Bewegung auf 0,80 US-Dollar ausdehnen. Auf der Unterseite geht es idealerweise weiterhin nicht unter die 0,67 / 0,65 US-Dollar. […]“

In der Folgezeit tat sich Baumwolle aber zunächst schwer, adäquates Aufwärtsmomentum zu kreieren. Die 0,75 US-Dollar blieben ungefährdet, stattdessen standen die 0,70 US-Dollar und damit der Aufwärtstrend im Fokus.

Nachdem das Potential auf der Unterseite ausgelotet war und der Baumwollpreis seinen Aufwärtstrend erfolgreich bestätigen konnte, drehte der Preis erneut in Richtung 0,75 US-Dollar ab und übersprang kürzlich diese Hürde. Damit ist der Weg in Richtung 0,80 US-Dollar nun frei. Auf der Unterseite haben die 0,70 US-Dollar nun zentrale Bedeutung als Unterstützung und sollten in der aktuellen Gemengelage nicht mehr unterschritten werden. Anderenfalls wäre eine Neubewertung der Lage erforderlich.

Rückenwind gab es unter fundamentalen Aspekten zuletzt vom WASDE-Bericht (World Agricultural Supply and Demand Estimates) für Dezember, der kürzlich vom US-Agrarministerium (USDA) veröffentlichte wurde.

Dieser fiel in Bezug auf Baumwolle vergleichsweise positiv aus. So sieht die aktuelle Projektion für das Jahr 2020 / 2021 im Vergleich zum November-Report eine deutliche Reduzierung der Lagerendbestände für Baumwolle vor. Im aktuellen Dezember-Bulletin werden globale Lagerendbestände in Höhe von 97,52 Mio. Ballen erwartet, nach 101,44 Mio. Ballen im vorherigen November-Bulletin. In der Dezember-Projektion werden im Vergleich zum November-Report eine geringere globale Produktions- und gleichzeitig eine höhere globale Nachfrageerwartung angesetzt, was letztendlich zur Anpassung der Lagerendbestände für 2020 / 2021 führte.