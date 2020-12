2020/2021: Wie Corona die Baufinanzierung verändert(e) München (ots) -



- Bedeutung des eigenen Zuhauses gewachsen

- Starke Nachfrage nach Baufinanzierungen in 2020

- Interhyp verzeichnet Digitalisierungsschub

- Baugeld-Zinsen auf Niedrig-Niveau



Corona hinterlässt Spuren, auch im Bereich der Baufinanzierung sind vorübergehende und bleibende Veränderungen sichtbar. "Ob Beratung per Screensharing, virtuelle Objektbesichtigungen oder häufige Gespräche über die Einplanung eines Arbeitszimmers im neuen Eigenheim - das Aufkommen der Corona-Pandemie bedeutete zahlreiche Veränderungen im Bereich der Immobilienfinanzierung. Vor allem aber verstärkte es bei vielen Menschen den Wunsch nach einem eigenen Zuhause als sicheren Rückzugsort", erklärt Jörg Utecht, Vorstandsvorsitzender von Interhyp, Deutschlands größtem Vermittler für private Baufinanzierungen. Das habe die Nachfrage nach Immobilien und Finanzierungen auf hohem Niveau gehalten. "Auch 2021 gehen wir angesichts niedriger Zinsen, mangelnder Anlagealternativen und dem zunehmenden Sicherheitsbedürfnis in der Krise weiterhin von einer anhaltenden Nachfrage nach Immobilien und Baufinanzierungen aus." Interhyp blickt auf das Baufinanzierungsjahr 2020 zurück - und zieht daraus Schlüsse für das neue Jahr.

Stärkung der Wohn-Immobilie als krisenfester Rückzugsort

"Nach ersten Unsicherheiten und Zurückhaltungen in den ersten Wochen des Lockdowns im März hat sich schnell gezeigt, dass sich Immobilien im privat-wohnwirtschaftlichen Bereich auch in Pandemie-Zeiten als krisenfestes Investment auszeichnen", blickt Utecht zurück. "Aus unseren Beratungsgesprächen wissen wir, dass das eigene Zuhause durch die Pandemie-Erfahrungen als wichtiger Rückzugsort und sogar 'rettende Insel' auch emotional wichtiger geworden ist. Schließlich waren die meisten Menschen noch nie so viel daheim wie in 2020", erklärt Utecht. Die Immobilienpreise in Deutschland sind stabil bzw. in Ballungszentren weiter gestiegen und auch die Nachfrage nach Immobilienkrediten lag laut Bundesbank in 2020 höher als im Vorjahr. "Wir haben ein sehr hohes Interesse an Baufinanzierungen verzeichnet, die auch zu mehreren Rekordmonaten bei den Abschlüssen geführt haben", so Utecht.