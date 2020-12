Potsdam (ots) -



- Europäischer Gerichtshof verkündet morgen Urteil im Abgasskandal

- Entscheidung könnte zu Rückrufwelle bei zahlreichen Autobauern führen

- Betroffene Fahrzeughalter haben Anspruch auf Schadensersatz in Milliardenhöhe



Morgen wird am Europäischen Gerichtshof (EuGH) eines der wichtigsten

Dieselskandal-Urteile verkündet. Die verantwortlichen Richter werden unter

anderem bewerten, wann Abschalteinrichtungen illegal sind. Diese Entscheidung

ist für nahezu sämtliche Fahrzeughersteller relevant. Der Rechtsanwalt Claus

Goldenstein erklärt nachfolgend die möglichen Auswirkungen des Urteils. Er ist

Inhaber der Kanzlei Goldenstein (http://www.ra-goldenstein.de/) , die unter

anderem für das erste Dieselskandal-Urteil vor dem Bundesgerichtshof (BGH)

verantwortlich ist:





"Die gesamte Automobilindustrie hat mehr als ein halbes Jahr auf dieses Urteilgewartet, denn nahezu sämtliche Fahrzeughersteller setzen aufAbschalteinrichtungen. Dazu zählen unter anderem namhafte Autobauer wieVolkswagen, Daimler, BMW und Volvo. Selbst Wohnmobile mit Motoren von Fiat undIveco wurden auf diese Weise manipuliert.Im April dieses Jahres positionierte sich die Generalstaatsanwaltschaft desGerichts in ihrem Schlussantrag in der Sache sehr verbraucherfreundlich. Dieverantwortliche Juristin bewertete alle Abschalteinrichtungen als illegal, wenndie betroffenen Fahrzeuge dadurch im normalen Straßenbetrieb mehr Schadstoffeausstoßen als auf dem Prüfstand.Einige Autobauer argumentieren, dass Abschalteinrichtungen dem Motorenschutzdienen und damit zulässig sind. Laut der Generalstaatsanwaltschaft seienAbschalteinrichtungen hingegen nur dann zu rechtfertigen, wenn ansonsten dieZuverlässigkeit des Motors unmittelbar beeinträchtigt wird oder eine konkreteGefahr bei der Lenkung des Fahrzeugs entsteht. Im Normalfall schützenAbschalteinrichtungen jedoch höchstens vor dem Verschleiß oder der Verschmutzungdes jeweiligen Motors" , erklärt Claus Goldenstein. Er ergänzt:Verbraucherfreundliches Urteil führt zu Rückruf- und Klagewelle in ganz Europa"Wir von der Kanzlei Goldenstein gehen davon aus, dass die EuGH-Richter derArgumentation der Generalstaatsanwaltschaft folgen werden. Das ist eine gängigePraxis am EuGH und juristisch absolut nachvollziehbar. Sollte dies der Fallsein, droht der europäischen Automobilindustrie die größte Rückrufwelle allerZeiten.Allein in Deutschland wurden mehrere Millionen Fahrzeuge mit eingebautenAbschalteinrichtungen zugelassen. All diese Automobile müssten von denverantwortlichen Herstellern zurückgerufen werden, damit die Abgasreinigung derFahrzeuge optimiert wird. Letzteres kann durch Software- oder Hardware-Updates