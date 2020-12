Urteil zum Fernabsatz-Widerrufsjoker gegen DSL Bank rechtskräftig

--------------------------------------------------------------Kostenfreie Beratunghttps://ots.de/H9z9Dw--------------------------------------------------------------Hamburg (ots) - Der Bundesgerichtshof hat in seinem Beschluss vom 24.11.2020 dasvon der DSL Bank eingelegte Rechtsmittel gegen das Urteil des OberlandesgerichtsKöln vom 17.09.2019 - I-4 U 109/18 - zurückgewiesen. Es steht damitrechtskräftig fest, dass die von HAHN Rechtsanwälte vertretenen Kläger ihren imOktober 2007 geschlossenen Darlehensvertrag noch im Jahr 2016 wirksam widerrufenkonnten. Der 4. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Köln hatte in seinem Urteilentschieden, dass das Standard-Klauselwerk der DSL Bank die an sie gestelltenAnforderungen nicht erfüllt und daher die Frist für die Ausübung desWiderrufsrechts nicht in Lauf setzt. Hinzukommen muss lediglich, dass derDarlehensvertrag in dem Zeitraum vom 02. November 2002 bis zum 10. Juni 2010geschlossen worden ist und der Darlehensnehmer im Rahmen eines sogenanntenFernabsatzgeschäfts weder bei Vorbesprechung noch bei Unterzeichnung derVertragsunterlagen einem Mitarbeiter der DSL Bank gegenüber gesessen hat. DasWiderrufsrecht steht somit auch allen Darlehensnehmern noch immer zu, dielediglich ein persönliches Gespräch mit einem Mitarbeiter einesKreditvermittlers (z.B. InterHyp AG oder Dr. Klein Privatkunden AG) geführthatten."Der Bundesgerichtshof sah wie wir offensichtlich ebenfalls keinerleiKorrekturbedarf an der ohnehin in jeder Hinsicht überzeugenden Entscheidung desOberlandesgerichts Köln", erklärt der Hamburger Rechtsanwalt Christian Rugen vonHAHN Rechtsanwälte. "Kaum bekannt ist auch, dass der auf Druck der Bankenlobbymit Wirkung zum 21.06.2016 geschaffene Ausschluss des Widerrufsrechts beiImmobiliendarlehen in dieser Konstellation nicht eingreift."Rechtsfolge eines solchen Widerrufs ist insbesondere die vollständigeRückabwicklung des Darlehensvertrags. Der Widerrufende hat Anspruch aufRückzahlung aller Zins- und Tilgungszahlungen einschließlich etwaigerSondertilgungen. Zudem kann über den Widerruf des Immobiliendarlehens verhindertwerden, dass eine Vorfälligkeitsentschädigung gezahlt werden muss, wenn diefinanzierte Immobilie vom Darlehensnehmer verkauft wird. HAHN Rechtsanwältebietet derzeit kostenfreie Überprüfungen hinsichtlich einer Widerrufsmöglichkeitan.Pressekontakt:Hahn Rechtsanwälte PartG mbBRA Christian RugenAlter Steinweg 120459 HamburgFon: +49-40-3615720Fax: +49-40-361572361E-Mail: mailto:rugen@hahn-rechtsanwaelte.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/61631/4792602OTS: Hahn Rechtsanwälte PartG mbB