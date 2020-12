Was ist von der Fed zu erwarten

Der Mittwoch dürfte an den Märkten sehr intensiv werden. Der Kalender ist voll mit Ereignissen und die FOMC-Sitzung (Zinsentscheid 20 Uhr, Pressekonferenz 30 Minuten später) steht ganz oben auf der Liste. Da die Fed bereits eine aggressive Geldpolitik verfolgt, gibt es heute noch etwas zu beobachten?



Beobachten Sie die Projektionen...

Die kurze Antwort ist - ja. Die Fed könnte eine Kombination aus Nullzinspolitik und Anleihekäufen (QE) in Höhe von 120 Milliarden Dollar pro Monat verwenden, aber selbst das könnte nicht genug sein, wenn die Märkte anfangen, die Rückabwicklung zu erwarten. Warum sollten sie das tun? Fed-Chef Powell betonte immer wieder, dass ohne den Impfstoff eine Rückkehr zu einem stabilen Wachstum unmöglich sei, und jetzt, da die Impfung in den USA bereits begonnen hat, gibt es weniger Raum für dieses Narrativ. Wenn der Impfstoff die Fed optimistischer macht, sollte dies in den makroökonomischen Projektionen sichtbar werden. Seien Sie jedoch vorsichtig, denn die Projektionen könnten ein höheres Wachstum, aber nicht unbedingt eine höhere Inflation (die für zukünftige Entscheidungen über QE und Zinsen entscheidend ist) sehen. Die Projektionen werden zusammen mit der Erklärung um 20 Uhr veröffentlicht.

...und das Dot-Plot

Welcher Optimismus auch immer in den Projektionen zu sehen sein mag, Jerome Powell wird sich bemühen, ihn während seiner Konferenz zu dämpfen. Daher sollten Händler auch auf das Dot-Plot achten. Im September sah nur ein Mitglied eine Anhebung im Jahr 2022 und vier Mitglieder im Jahr 2023. Gibt es jetzt mehr Optimisten? Prognosen sind wichtig, aber entscheidend ist, ob sie zu einer früheren als der geplanten Straffung führen (was unerwartet ist und negativ für Indizes und Gold, aber positiv für den Dollar wäre).

US500: Ist eine Wiederholung vom Juni möglich?

Die Märkte erwarten seit Jahren nichts anderes als bedingungslose Unterstützung durch die Fed. Händler sollten sich jedoch an die Juni-Sitzung erinnern, als es viel Optimismus gab (in Bezug auf die Wiederbelebung der Wirtschaft) und die FOMC-Sitzung dennoch eine deutliche Korrektur beim US500 auslöste.



