ISTANBUL (dpa-AFX) - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die US-Sanktionen wegen der Nutzung des russischen Raketenabwehrsystems S-400 scharf verurteilt. "Diese Entscheidung ist ein offenkundiger Angriff auf die Souveränitätsrechte unseres Landes", sagte Erdogan am Mittwoch. Die Türkei sei das erste Land in der Nato, auf das Sanktionen im Rahmen des sogenannten Caatsa-Gesetzes der USA angewendet würden. "Was ist das für eine Allianz?", sagte er.

Washington hatte am Montag wegen der Nutzung der S-400 Sanktionen gegen die Türkei angekündigt. Grundlage der Strafmaßnahmen ist das Caatsa-Gesetz ("Countering America's Adversaries Through Sanctions") aus dem Jahr 2017. Demnach kann der US-Präsident Strafmaßnahmen gegen Dritte bei einer "bedeutenden Transaktion" mit dem Verteidigungssektor der russischen Regierung verhängen.