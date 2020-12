Bilanz der chemisch-pharmazeutischen Industrie 2020 / Schwieriges Jahr im Kampf gegen die Coronakrise

Frankfurt/Main (ots) -



- Produktion sinkt gegenüber Vorjahr um 3 Prozent, Umsatz um 6 Prozent

- Beschäftigung bleibt stabil bei 464.000 Mitarbeiter

- Prognose 2021: Produktion wächst um 1,5 Prozent, Umsatz um 2,5 Prozent

- Investitionen mobilisieren: Vom Green Deal zum Sustainable Deal



Das Jahr 2020 war für die chemisch-pharmazeutische Industrie von einem kräftigen

Auf und Ab in den vier Quartalen geprägt. Die globale Coronakrise belastete

viele Unternehmen stark: Der Umsatz in Deutschlands drittgrößter Branche ging

insgesamt um 6 Prozent auf 186,4 Milliarden Euro zurück. "Die Belastungen für

unsere Mitgliedsunternehmen sind erheblich", sagt VCI-Präsident Christian

Kullmann. "Zugleich ist unsere Branche insgesamt weniger hart getroffen als

andere Wirtschaftszweige."





Unter dem coronabedingten Auftragsmangel litt das Auslandsgeschäft in nahezuallen Exportmärkten (-6,5 %) ebenso wie der Umsatz im Inland (-5,5 %). Infolgeder schwächeren Nachfrage ging die Produktion 2020 insgesamt um 3 Prozentzurück. Dabei mussten sämtliche Sparten Einbußen hinnehmen. Die Spannweitereichte von einem nur geringen Produktionsrückgang bei Pharma (-0,5 %) bis zueinem Minus von 6,5 Prozent bei Polymeren.Beschäftigung : Trotz der schwachen Chemiekonjunktur blieb die Zahl derMitarbeiterinnen und Mitarbeiter stabil bei 464.000 Personen.Prognose 2021: Zum Ende dieses Jahres ist die Nachfrage nach chemischenErzeugnissen weitgehend stabil geblieben. Zugleich hat sich lautifo-Konjunkturtest auch die aktuelle Geschäftslage verbessert. "Die Stimmung inunseren Unternehmen ist nun mehrheitlich zuversichtlich", sagt Kullmann. "Mehrals die Hälfte rechnet für das nächste Jahr mit einem Umsatzplus im In- undAusland." Für 2021 geht der VCI daher für die chemisch-pharmazeutische Industrievon einer Zunahme sowohl der Produktion (+ 1,5 %) wie auch des Umsatzes (+ 2,5%) aus. Bei der Beschäftigung rechnet der VCI dagegen mit einem leichtenRückgang um 1 Prozent, bedingt durch den Strukturwandel in der Branche, derdurch die Coronakrise beschleunigt wird.Die aktuelle Mitgliederumfrage des VCI zeigt zudem, dass die Überwindung derKrise in vielen Unternehmen noch einige Zeit brauchen wird: Lediglich 17 Prozentder Betriebe sind zuversichtlich, in diesem Jahr das Vorkrisenniveau erneut zuerreichen. 25 Prozent erwarten, den Rückgang bis Ende 2021 aufholen zu können.Die Mehrheit der befragten Unternehmen - 47 Prozent - geht davon aus, die Krisefrühestens im Jahr 2022 überwunden zu haben. 11 Prozent der Unternehmen wolltensich dazu nicht festlegen.