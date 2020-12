Das ändert sich für Arbeitnehmer 2021 / Arbeitsrechtlich relevante Themen zum Jahreswechsel (FOTO)

Berlin (ots) - Das Corona-Jahr war für Arbeitnehmer hart: Kurzarbeit, Angst vor

dem Jobverlust und Kinderbetreuung im Homeoffice bestimmten 2020. Doch der

Ausblick auf 2021 kann zumindest in einem Punkt positiv stimmen. Denn für viele

bringt der Januar 2021 mehr Geld. Die Berliner CODUKA GmbH - Betreiber des

Portals http://www.gefeuert.de/ - hat für Sie die wichtigsten Änderungen für das

Jahr 2021 zusammengefasst.



Der Mindestlohn steigt





Der Mindestlohn steigt 2021. Für viele Arbeitnehmer ist dies eine freudigeNachricht. Die Bundesregierung will damit die Einkommenssituation vonArbeitnehmern im Niedriglohnbereich verbessern. Derzeit liegt der Mindestlohnnoch bei 9,35 Euro. Bis 2022 wird er nun stufenweise erhöht. Die erste Erhöhungfindet am 1. Januar 2021 statt:- Ab 1. Januar 2021 beträgt der Mindestlohn 9,50 Euro.- Am 1. Juli 2021 steigt er auf 9,60 Euro.- Es folgen die Steigerungen am 1. Januar 2022 auf 9,82 Euro- und am 1. Juli 2022 auf 10,45 Euro.Nach Aussagen der Bundesregierung(https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/mindestlohn-steigt-1804568)profitieren hier Frauen sowie Beschäftigte in Ostdeutschlandüberdurchschnittlich. Zudem soll mit der Erhöhung die wirtschaftliche sowiesoziale Teilhabe von Arbeitnehmern gefördert werden.BBiG-Novelle 2020: Das ändert sich für AuszubildendeNicht nur für Arbeitnehmer steigt der Lohn. Auch Auszubildende, die außerhalbder Tarifbindung liegen und ab 1. Januar 2020 begonnen haben, erhalten 2021 mehrMindestvergütung. Geregelt ist dies sowie weitere Änderungen in der Novelle desBerufsbildungsgesetzes (https://www.bmbf.de/de/bbig-novelle-das-sind-die-wichtigsten-aenderungen-8640.html) (BBiG). Die Untergrenze für die Ausbildungsvergütungim ersten Lehrjahr lag 2020 noch bei 515 Euro im Monat. Nächstes Jahr steigtdiese dann auf 550 Euro. 2022 sollen es dann 585 Euro werden und 2023 620 Euro.Im zweiten Lehrjahr steigt die Mindestvergütung um 18 Prozent, im dritten um 35Prozent und im vierten um 40 Prozent. Zudem müssen Arbeitgeber künftig dieLernmittel bezahlen.Für Auszubildende ändert sich allerdings noch mehr. In Zukunft steht eineAusbildung in Teilzeit nicht mehr nur alleinerziehenden und pflegendenAuszubildenden zu, sondern allen, die sich mit ihrem Ausbildungsbetrieb daraufeinigen können. So sollen Anreize für Geflüchtete, für Menschen mit Behinderungoder für lernbeeinträchtigte Personen geschaffen werden.Aufeinander aufbauende Ausbildungen werden 2021 anrechenbar. Das heißt: Hat ein