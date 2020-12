Europa – großer Gewinner 2021?

Europa hat in der vergangenen Woche seinen gerechten Anteil am Nachrichtenfluss in den Medien erhalten – sowohl was positive, als auch negative Neuigkeiten betrifft. Covid-19 stand dabei im Mittelpunkt. Das Virus breitete sich in der Region weiter aus und wir sehen nicht den klaren Abwärtstrend, welchen wir uns vor einem Monat gewünscht hatten. Wirtschaftlich sieht die Lage in Europa deutlich besser aus. Wir stellen die Einschätzung der Vontobel-Experten für die Südseiten der Börse München vor.

Insbesondere Deutschland, die größte Volkswirtschaft der Eurozone, sorgte in dieser Hinsicht für Schlagzeilen. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts verzeichnete das Land am Freitag die Rekordzahl von 29.875 Neuinfektionen und damit rund 6.000 mehr als noch am Vortag. Noch beunruhigender war der Anstieg der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19, die sich innerhalb von nur 24 Stunden auf 598 beliefen. Am Wochenende bestätigte Bundeskanzlerin Angela Merkel, was viele bereits befürchtet hatten: Ab Mittwoch befindet sich das Land wieder in einem „harten“ Lockdown und unter anderem müssen alle nicht lebensnotwendigen Geschäfte, Schulen und Kindertagesstätten schließen. Die neuen Einschränkungen gelten mindestens bis zum 10. Januar.