Ein turbulentes Jahr mit nie da gewesenen Herausforderungen neigt sich dem Ende

zu, in dem vor allem die Corona-Pandemie die Menschen in Atem gehalten hat.

Daher ist es nicht verwunderlich, dass sich die guten Vorsätze für das kommende

Jahr bei den meisten Menschen um das Thema Gesundheit drehen. Für die eigenen

finanziellen Verhältnisse glaubt die Mehrheit der deutschen Sparerinnen und

Sparer an Konstanz. Am eigenen Sparverhalten möchte die Mehrheit nichts ändern,

an den Anlageformen schon eher. Nachhaltige Geldanlagen finden immer mehr

Menschen attraktiv. Dies sind die Ergebnisse aus dem aktuellen Anlegerbarometer

von Union Investment, einer repräsentativen Befragung deutscher

Finanzentscheider in privaten Haushalten.









Mehr als die Hälfte der Deutschen (59 Prozent) nimmt sich für das kommende Jahr

vor, mehr für die eigene Gesundheit zu tun. Gute Vorsätze haben viele auch für

die Familie gefasst (46 Prozent). Für knapp ein Drittel (32 Prozent) steht der

Beruf im Fokus des neuen Jahres. Immerhin ein Viertel (25 Prozent) hat sich

vorgenommen, im neuen Jahr die eigenen Finanzen in den Blick zu nehmen. Eine

Mehrheit (53 Prozent) erwartet, dass auch das neue Jahr ähnlich verlaufen wird

wie 2020. Knapp drei von zehn Befragten (29 Prozent) glauben, es könnte

turbulenter werden, 18 Prozent gehen davon aus, dass der Jahresverlauf ruhiger

sein wird. Die Mehrheit der Befragen (71 Prozent) geht trotz des andauernden

Corona-Geschehens von einer konstanten finanziellen Situation in ihrem Haushalt

in den nächsten 6 Monaten aus (Vorquartal: 69 Prozent). An eine verbesserte

eigene Finanzlage glauben 16 Prozent. 13 Prozent meinen, dass sie mit ihren

eigenen Finanzen im kommenden Jahr schlechter dastehen werden. Die entspricht in

etwa dem Niveau des dritten Quartals 2020 (12 Prozent). Aus dieser Einschätzung

der persönlichen finanziellen Zukunft leiten die Meisten (77 Prozent) ab, an

ihrem Sparverhalten nichts zu ändern. Auf jeden Fall mehr sparen möchten 14

Prozent, das sind in etwa genauso viele wie noch vor drei Monaten (17 Prozent),

wo dieses Ergebnis sprunghaft angestiegen war. Sieben Prozent der

Prozent der
Umfrageteilnehmer möchten weniger sparen (Vorquartal: 7 Prozent). "Insbesondere



