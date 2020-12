DE30 durchbricht aufgrund von Brexit-Hoffnungen die 13.500 Punkte

++ Positive PMI-Daten aus Deutschland und Frankreich ++ Weg zum Brexit-Handelsabkommen existiert, sagt EU ++ Adidas (ADS.DE) erwägt Verkauf seiner Marke Reebok ++



Die europäischen Indizes notieren inmitten des Optimismus über ein mögliches Brexit-Abkommen und vor der letzten geldpolitischen Sitzung der Federal Reserve in diesem Jahr höher. Die EU-Kommissionspräsidentin sagte am Mittwoch, dass es Fortschritte gegeben habe und dass die nächsten Tage entscheidend sein würden. „Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich Ihnen nicht sagen, ob es eine Einigung geben wird oder nicht. Aber ich kann Ihnen sagen, dass es jetzt einen Weg zu einer Einigung gibt. Der Weg mag sehr schmal sein, aber er ist da", sagte Ursula von der Leyen.

Auch die positiven PMI-Daten aus Deutschland und Frankreich verbesserten die Marktstimmung. Unterdessen geht Deutschland heute in den Lockdown und Italien kündigte an, neue Restriktionen zu verhängen. Die Investoren werden auch das Ergebnis der zweitägigen Sitzung der US-Notenbank und weitere Updates bezüglich des US-Konjunkturpakets beobachten.

Der DE30 durchbrach die 13.500-Punkte-Marke, nachdem die Markit PMI-Daten besser als erwartet ausgefallen waren. Sollte sich die aktuelle Stimmung durchsetzen, könnte die Aufwärtsbewegung bis zur 13.838-Punkte-Marke ausgedehnt werden, wo sich die Allzeithochs befinden. Wenn es den Verkäufern jedoch gelingt, die Kontrolle wieder zu erlangen, dann läge die nächste Unterstützung bei 19.945 Punkten. Quelle: xStation 5

Adidas (ADS.DE) sagt, dass man begonnen habe zu prüfen, ob die Marke Reebok behalten oder verkauft werden soll. Die Sportbekleidungsfirma hat noch keine festen Entscheidungen getroffen und die Zukunft von Reebok wird im März entschieden. Adidas hat 2006 3,8 Milliarden Dollar für Reebok bezahlt und eine Reihe von Namen sind als potenzielle Käufer aufgetaucht, darunter die Private-Equity-Firma Permira, der die Marken Dr. Martens und Timberland gehören, und die VF Corp. Adidas sagte, dass die Maßnahmen, die es 2016 im Rahmen des Turnaround-Plans namens „Muscle Up" ergriffen habe, Umsatz und Gewinn gesteigert hätten. Der Umsatz von Reebok wuchs 2019 um 4% auf 1,7 Mrd. Euro und machte damit nur 7% des gesamten Jahresumsatzes von Adidas aus.

Die Aktie von Adidas (ADS.DE) begann die heutige Sitzung mit einer kleinen bullischen Kurslücke, jedoch kämpfen die Käufer damit, über die obere Grenze des Aufwärtstrendkanals auszubrechen. Sollte die Aktie nicht über dem oben genannten Widerstand schließen, könnte eine Abwärtskorrektur beginnen. Die nächste Unterstützung liegt bei 285 Euro. Gelingt es den Käufern jedoch, das jüngste Momentum aufrechtzuerhalten, könnte ein weiterer Aufwärtsimpuls in Richtung der Novemberhochs bei 306,50 Euro gestartet werden. Quelle: xStation 5

SAP (SAP.DE) hat eine Cloud-basierte Zeiterfassungslösung angekündigt, die Personalprozesse vereinfachen soll. Die neue Lösung bietet Unternehmen einfache, innovative Werkzeuge, um die Zeit ihrer Mitarbeiter zu erfassen, zu genehmigen und zu überwachen.

Die Aktie von Volkswagen (VOW3.DE) baut ihre gestrigen Gewinne aus, nachdem Vorstandschef Herbert Diess einen Machtkampf mit den Gewerkschaften bei einer wichtigen Vorstandssitzung am Montag gewonnen hat.



