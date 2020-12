EUROIMMUN bringt einen neuen ELISA zum Nachweis von SARS-CoV-2-Antigen in Patienten mit akuter Infektion auf den Markt Nachrichtenquelle: Business Wire (dt.) | 16.12.2020, 14:00 | 16 | 0 | 0 16.12.2020, 14:00 | EUROIMMUN, a PerkinElmer, Inc. Company, gab heute die Markteinführung des CE-gekennzeichneten SARS-CoV-2-Antigen-ELISA zum spezifischen Nachweis eines SARS-CoV-2-Proteins bekannt. Der Test fügt sich in das breite EUROIMMUN-Produktportfolio für die COVID-19-Diagnostik ein und ergänzt die molekularen PCR-Tests zur Unterstützung der Diagnose akuter SARS-CoV-2-Infektionen. Der Antigen-ELISA ist ein Labordiagnostikum für den semiquantitativen Nachweis des SARS-CoV-2-Nukleokapsid-Proteins im großen Umfang. Der Test ist für Abstrichproben der oberen Atemwege validiert und zur Testung von Patienten mit Symptomen geeignet, die auf COVID-19 hindeuten, oder von Personen, die vermutlich Kontakt mit SARS-CoV-2 hatten. Die Validierung ergab 93,6% positive Übereinstimmung (Sensitivität) und 100% negative Übereinstimmung (Spezifität) zwischen den Ergebnissen des Antigen-ELISA und denen eines Real-Time-PCR-Tests zum direkten Virusnachweis. Der Test basiert auf dem etablierten ELISA-Verfahren. Er kann in nahezu jedem diagnostischen Labor durchgeführt und auf allen offenen ELISA-Plattformen automatisiert abgearbeitet werden. „Die Infektionszahlen steigen kontinuierlich und es besteht enormer Druck, genügend Testkapazitäten bereitzustellen. Dies, gestaltet sich jedoch während akuter COVID-19-Ausbruchgeschehen oftmals schwierig. Aus diesem Grund kann ein zuverlässiger und automatisierbarer Antigentest wie unser neuer ELISA eine wertvolle Ergänzung zu PCR-Tests darstellen, um die schnelle Feststellung akuter Infektionen zu unterstützen“, sagt Dr. Wolfgang Schlumberger, Vorstandsvorsitzender der EUROIMMUN Medizinische Labordiagnostika AG. Momentan wird die Testdurchführung mit Speichelproben validiert. Der Test ist der Neueste im umfangreichen EUROIMMUN-Produktportfolio für die COVID-19-Diagnostik und nach dem EURORealTime SARS-CoV-2 und dem EURORealTime SARS-CoV-2/Influenza A/B der dritte Test für die Akutdiagnostik. Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201216005280/de/



