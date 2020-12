Tallence wählt die Engage-Plattform von Radisys als Grundlage für eine neue Cloud-Messaging-Lösung

Digitale Kommunikationslösungen werden immer stärker in mobile und Webpfade der Customer Journey integriert. Die COVID-19-Pandemie beschleunigt die Verlagerung des Kundenerlebnisses auf Online-Lösungen. Anwendungsentwickler und Kommunikationsdienstleister (Communication Service Providers, CSPs) müssen in der Lage sein, schnell neue, skalierbare und elastische Dienste online zu stellen, die an sich ändernde Marktbedingungen angepasst werden können. Mit der richtigen Plattform können sie die kombinierten Herausforderungen eines schnellen Anstiegs und Schwankens des Kundenzugriffsverkehrs und zunehmend entfernter, verteilter Mitarbeiter bewältigen und gleichzeitig ein nahtloses Erlebnis von höchster Qualität ermöglichen.

Traditionell verfügten nur große Unternehmen über die Infrastruktur und das Budget, um überzeugende digitale Erlebnisse zu bieten, die die Interaktion von Sprache und Video nahtlos mit Inhalten und Geschäftsprozessen verbinden. Durch die Migration dieser Dienste in die Cloud auf der Grundlage des Engage Media Servers von Radisys bietet Tallence Dienste, mit denen Unternehmen jeder Größe ihre Kunden zu geringeren Kosten, mit größerer Flexibilität und optimaler Ressourcennutzung erreichen können.

Der Engage Media Server von Radisys bietet Entwicklern und CSPs eine Vielzahl von Medienfunktionen, mit denen sie verbesserte und ansprechende digitale Kundenerlebnisse schaffen können. Er bietet die Grundlage für hochwertige Sprach- und Videofunktionen zur Bereicherung digitaler Erlebnisanwendungen und ermöglicht es CSPs, die Cloud günstig und effizienter mit branchenführenden Kapazitäten für beste Gesamtbetriebskosten zu nutzen. Der Cloud-basierte Engage Media Server bietet: Bedarfsgesteuerte Skalierbarkeit, die die Kosten für eine breite Marktreichweite für Anwendungen und Dienste für digitale Erlebnisse zu attraktiven Preisen senkt. Optimale Benutzererlebnisse, die durch die Verwendung hochwertiger Sprach- und Videodaten mit der Marken- und Kundenzufriedenheit verbunden sind. Dies umfasst die Echtzeitverarbeitung für 4G- und 5G-, PSTN- und Web- oder mobile App-Modalitäten, die sich an verschiedene Bandbreiten- und Netzwerkbedingungen anpassen lassen und sicherstellen, dass CSPs selbst die strengsten Verfügbarkeits- und Qualitätsvereinbarungen mit ihren Kunden erfüllen können. Leistungsstarke Tools für Anwendungsentwickler, mit denen Anwendungen und Services schnell auf den Markt gebracht und bei Bedarf durch branchenführende Analysen an neue Kampagnen angepasst werden können.



„Der Engage Media Server von Radisys bietet die Skalierbarkeit und Funktionen, die für außergewöhnliche Dienste im Zusammenhang mit digitalen Erlebnissen für unsere neue Cloud-basierte Sprachnachrichtenlösung für unseren Tier-One-Kunden erforderlich sind“, sagte Christian Schöntag, Head of Consulting, Tallence AG. „Darüber hinaus ist die umfassende Erfahrung von Radisys in der Cloud-basierten Medienverarbeitung von entscheidender Bedeutung, damit wir unseren Kunden Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit gewährleisten können, da sie schneller in die Cloud wechseln.“