Marinomed Biotech meldet ein neues EU-weites Patent für die Technologieplattform Marinosolv. „Das Patent schützt Marinosolv als Methode zur Herstellung von wässrigen Lösungen aus unlöslichen oder schwer löslichen therapeutisch oder kosmetisch relevanten Wirkstoffen”, so das österreichische Biotech-Unternehmen am Mittwoch.„Mit dieser Technologie erreichen Wirkstoffe das Zielgewebe besser, was eine zentrale ...