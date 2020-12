Fast 70 Prozent der Unternehmen erwarten auch nach der Corona-Krise nachhaltige Produktivitätssteigerungen durch mobiles Arbeiten

Berlin (ots) - Unternehmen profitieren von einer gestiegenen Produktivität, für

Mitarbeiter wird es aber zunehmend zu einer Belastung, immer erreichbar zu sein



Das mobile Arbeiten (Remote-Arbeit) hat bei der Mehrheit der Unternehmen im

dritten Quartal 2020 zu erheblichen Produktivitätssteigerungen geführt. Das

Gefühl immer erreichbar zu sein, belastet die Mitarbeiter jedoch zusehends. Das

geht aus der aktuellen Studie des Capgemini Research Institute "The Future of

Work: From remote to hybrid"

(https://www.capgemini.com/de-de/resources/the-future-of-work/) hervor, für die

weltweit 5.000 Mitarbeiter und 500 Führungskräfte befragt wurden. Um weiterhin

die Vorteile des mobilen Arbeitens zu nutzen und die Erwartungen der

Arbeitnehmer zu erfüllen, gilt es für Unternehmen, das richtige Modell für einen

ausgewogenen hybriden Ansatz zu finden. Dazu müssen die Führungskräfte die

Wirksamkeit bestehender Strukturen in Frage stellen und überdenken sowie

organisatorische Silos und Barrieren zwischen den Teams abbauen.







Bei 63 Prozent der befragten Unternehmen ist die Produktivität der Mitarbeiterim dritten Quartal 2020 dank geringerer Pendlerzeiten, flexibler Arbeitszeitenund der Einführung wirksamer Tools für die virtuelle Zusammenarbeit starkangestiegen. Bei den funktionalen Bereichen sind die IT und digitale Funktionen(68 Prozent) führend, gefolgt von Kundenservice (60 Prozent) sowie Vertrieb undMarketing (59 Prozent). Die Digitalisierung und der Einsatz von Technologien wiekünstlicher Intelligenz (KI) hat den Unternehmen in diesen Bereichen zu einerverbesserten Produktivität verholfen. In Funktionen wie derProduktion/Fertigung, Forschung und Entwicklung (F&E)/Innovation und im BereichLieferkette, die mehr Vor-Ort-Arbeit und einen höheren Arbeiteranteil [1]umfassen, ist der Anteil der Unternehmen, die eine Produktivitätssteigerungverzeichnen konnten, mit 51 Prozent am niedrigsten.Der Capgemini-Studie zufolge rechnen die Unternehmen in den nächsten zwei bisdrei Jahren mit einer allgemeinen Produktivitätssteigerung von 17 Prozent. Dankder mobilen Arbeit haben darüber hinaus 88 Prozent der Befragten in den letztendrei bis vier Monaten bei den Immobilienkosten Einsparungen erzielt. 92 Prozenterwarten Einsparungen in den nächsten zwei bis drei Jahren.Fast 70 Prozent der Unternehmen glauben, dass die Produktivitätsgewinne aus dermobilen Arbeit über die Pandemie hinaus nachhaltig sein werden. DieProduktivität wird jedoch in hohem Maße davon abhängen, wie schnell dieUnternehmen lernen und sich neu orientieren. Berücksichtigt werden müssen dabeiVeränderungen in der Denkweise der Mitarbeiter, es muss zudem eine individuelle