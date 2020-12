Das m:access-notierte Immobilien-Unternehmen PREOS Global Office Real Estate & Technology AG meldet einen neuen Mietvertrag für den Centurion Tower in Frankfurt. „ Der Büroraumanbieter Agendis Business Center hat seinen bestehenden Mietvertrag bei einer genutzten Fläche von knapp 2.000 Quadratmetern um 10 Jahre verlängert”, so die Leipziger am Mittwoch.Zu den finanziellen Details äußert sich PREOS nicht. Aktuell sei ...