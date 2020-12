Juva Life mit Lieferservice in Kalifornien - Cannabis-Taxi

Das Cannabis-Unternehmen Juva Life wächst weiterhin prächtig und erweitert jetzt sogar seine Services: Ein Cannabis-Lieferdienst soll weite Teile von Kalifornien beliefern.

Die Not macht ja bekanntlich erfinderisch. Das gilt insbesondere in Krisenzeiten. Und deshalb möchte Juva Life (ISIN: CA48222R1010 ; WKN: A2QHTZ), ein führendes kalifornisches Unternehmen für facettenreiche Biowissenschaften, das sich auf die Vermarktung von Cannabisprodukten und fortschrittliche Formulierungen konzentriert hat, nun seine Services ausweiten und hat kurzerhand einen Cannabis-Lieferservice auf die Beine gestellt, der in Zukunft weite Teile von Kalifornien beliefern soll. Damit reagierte das Unternehmen auf die angespannte Situation aufgrund der Corona-Pandemie.

Ursprünglich war der Betrieb am Standort in Redwood City auf regionale Lieferservices und eine rasche territoriale Expansion ausgerichtet. Jetzt, in Zeiten von Corona, expandiert das Unternehmen schneller: Aufgrund der erheblich größeren Grundfläche der Anlagen in Hayward und Stockton, die sich in den Lizenz- und Bauphasen rasch weiterentwickelt haben, plant das Unternehmen nun seine Standorte in Kalifornien auszubauen. Mit einem wachsenden Personal von über 14 Team-Mitgliedern und einer wachsenden Fahrzeugflotte, die derzeit 50% Hybrid-Elektrofahrzeuge umfasst, ist der Service seit Ende Januar 2020 schon in Betrieb.

Und der Standort scheint bestens geeignet zu sein, um die Region um San Francisco (Peninsula) zu bedienen. Die zentrale Lage auf halber Strecke zwischen San Francisco und San Jose scheint ideal zu sein, um Kunden, gerade sind das es vor allem die jüngeren Menschen, in der Region Silicon Valley zu beliefern. Aktuell plant das Unternehmen sogar das Liefergebiet auf benachbarte städtische Zentren mit einer hohen Dichte auszudehnen, um das Auslieferungsgebiet auf geschätzte 1,67 Millionen potenzielle Kunden zu erhöhen.