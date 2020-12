---------------------------------------------------------------------------

Freeman Gold Corp. bestätigt und erweitert historische Goldmineralisierung und schließt Diamantbohrungen über 7.000 Meter auf Lemhi ab

Freeman Gold Corp.(ISIN: CA35658P1053 ; WKN: A2P5AE) freut sich, den aktuellen Stand im zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Lemhi in Idaho, USA zu melden.



Mit zwei Diamantbohrgeräten wurden 35 Kernbohrlöcher über insgesamt 7.149 m fertig gestellt. Mit der Bohrkampagne wurde bestätigt, dass zahlreiche strukturell begrenzte, übereinander geschichtete, flach liegende goldmineralisierte Horizonte vorhanden sind, die ursprünglich zwischen 1984 und 2012 durch historische Bohrungen über 70.196 Meter identifiziert wurden. Mit der detaillierten geologischen Protokollierung des neuen Kerns wurden außerdem mineralisierte Zonen mit verschiedenen Mächtigkeiten in einem Bereich von 10 bis über 100 Meter festgestellt, die mit jenen in früheren historischen Bohrungen und Bohrabschnitten vergleichbar sind.

Die Bohrkernproben wurden an ALS Minerals Division, Vancouver, BC, gesandt, wobei die Ergebnisse in den nächsten vier bis acht Wochen erwartet werden. Bisher sind 1.805 Bohrkern- und Mengenproben aus dem Gestein sowie 358 Bodenproben bei ALS Minerals Division, Vancouver, BC., eingegangen. ALS gibt gegenwärtig Durchlaufzeiten von mehr als 60 Tagen für Analyseleistungen an. Weitere 275 Bodenproben wurden an SGS Canada Inc., Burnaby, BC., gesandt.

Will Randall, der President und CEO, nahm wie folgt Stellung: "Während der Durchführung unseres ersten Zwillings- und Infill-Diamantbohrprogramms über 5.000 Meter hat sich herausgestellt, dass die historisch definierten Zonen eine größere Kontinuität als erwartet aufweisen. Infolgedessen haben wir unsere Phase-1-Diamantbohrkampagne ausgeweitet; diese umfasst nunmehr weitere Infill- und Step-out-Bohrlöcher, mit denen über die historischen Grenzen hinausgehende Zonen erkundet werden sollen. Wir sind ausgesprochen zufrieden mit diesem ersten Bohrprogramm, sowohl mit der Durchführung in diesen herausfordernden Zeiten als auch mit dem Umfang und der Mächtigkeit der flach liegenden mineralisierten Strukturen. Wir haben erfolgreich bestätigt, dass diese übereinander geschichteten mineralisierten Strukturen in einem Gebiet von 600 x 700 Metern von der Oberfläche bis in eine Tiefe von über 260 Metern vorhanden sind und diese erweitert. Wir freuen uns darauf, den Aktionären weitere Untersuchungsergebnisse zu melden, sobald diese eingehen."