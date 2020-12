Neues von der Telematikinfrastruktur aus Augsburg (FOTO)

Augsburg (ots) - Als bundesweit erster von vier Kartenherausgeber bietet die SHC

- Stolle und Heinz GmbH & Co. KG ab sofort die elektronischen Heilberufsausweise

der neuesten Generation G2.1 an. Die Abnahme und Zulassung wurde von der gematik

Anfang Dezember bestätigt. Leistungserbringer benötigen solche Karten, um sich

gegenüber der Telematikinfrastruktur zu authentifizieren und um neue

medizinische Anwendungen zu nutzen.



"Wir sind stolz als erster Anbieter eine Version des eHBA anbieten zu können,

der noch sicherer ist und eine Laufzeit der kompletten fünf Jahren

gewährleistet", sagt der geschäftsführende Gesellschafter Robert Heinz. Die

neueste Version der digitalen Ausweiskarte für Heilberufler ist über das Jahr

2023 hinaus gültig. Karten der früheren Version G2 müssen in spätestens drei

Jahren ausgetauscht werden.





Aber nicht nur die neueste Generation eHBA kann ausgegeben werden.Krankenhäuser, die über SHC+CARE ihre SMC-B beziehen, profitieren ebenfalls vonder neuen Version G2.1.Speziell für Krankenhäuser und andere Institutionen bietet SHC+CARE zudem einweiteres Feature. In Zusammenarbeit mit den Kliniken wurde ein Prozess und einetechnische Lösung dafür entwickelt, um die Abrechnung zu vereinfachen. Übernimmteine Klinik die Kosten der eHBA für ihre Belegschaft, hat sie bei SHC folgendenVorteil: Es findet eine automatische Kostenübernahme für angestellte Ärztestatt. Diese werden dann in einer Sammelabrechnung in verschiedenen Modellendirekt abgerechnet. Damit umgeht die Institution einen zeit- undressourcenaufwändigen Prozess. Anstatt jede Rechnung eines einzelnen Arztes überdie Kostenstelle zu erstatten, wird dies im Voraus automatisiert abgerechnet.Der Arzt muss keine Kosten vorstrecken. Ein Vorteil, der sich auf beiden Seitengroßen Zuspruchs erfreut.Große Schritte in die richtige RichtungAuch bei der Anbindung der Ärztekammern gibt es Neuigkeiten. AlleLandesärztekammern sind angebunden: "Jeder Arzt kann jetzt bei uns bestellen.Die Zahnärztekammern folgen in den nächsten Tagen. Die Tests mit derBundeszahnärztekammer sind erfolgreich abgeschlossen und der go live dereinzelnen Kammern steht unmittelbar bevor", freut sich Robert Heinz.Als Partner für das Kartenmanagementsystem der SHC Stolle & Heinz Consultantsagiert das Bensheimer Systemhaus Concat AG. Diese betreibt die erforderlicheInfrastruktur sowie das Online-Portal in einem ISO-zertifizierten Rechenzentrumin München. Zugleich agiert sie als Vertriebspartner für eHBA und SMC-B.Renaturierung und Umweltschutz in DeutschlandSchon jetzt war die Pflanzaktion der SHC ein voller Erfolg. Bisher sind übermehrere tausend Bäume im Namen der Kunden gepflanzt worden und das Feedback istdurchweg positiv.Mit jeder verkauften Karte, pflanzt die SHC mit ihrem Partner StiftungUnternehmen Wald einen Baum in deutschen Wäldern.Über SHC Stolle & Heinz Consultants GmbH & Co. KGDie SHC Stolle und Heinz Consulting GmbH & Co. KG ist ein unabhängiges,international tätiges Beratungsunternehmen mit Fokus auf Digital Payments undDigital Health.Seit 2007 unterstützt SHC Dienstleister, Händler, Start-Ups und Banken undliefert End-2-End Beratung entlang der Wertschöpfungskette. Im digitalenGesundheitswesen ist SHC nicht nur als einer von vier deutschlandweitenHerausgebern von Heilberufsausweise und Institutionskarten tätig, sondernentwickelte und betreibt ebenfalls ein Kartenmanagementsystem für diegerätespezifische Security Module Card (gSMC-KT) für das Digital HealthKartenterminal.Das Team besteht aus über 25 Mitarbeitern und einem internationalen Netzwerk ausselbständigen Beratern - mit langjähriger Branchenerfahrung in leitendenPositionen.Pressekontakt:Sebastian SchäfflerTelefon: +49 (0) 15164919298Email: mailto:info@stolleundheinz.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/146669/4792837OTS: Stolle und Heinz Consultants GmbH & Co. KG