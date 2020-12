Deutscher Offshore-Startplatz für kleine Raketen nimmt entscheidende Hürde / Initialkonsortium in Bremen gegründet (FOTO)

Bremen (ots) - Die Pläne zur Umsetzung eines deutschen Weltraumbahnhofs werden

konkreter. Mehrere Partner vereinbaren die Zusammenarbeit, um spätestens im Jahr

2023 aus der deutschen Nordsee Raketenstarts zu realisieren.



Im digitalen Zeitalter ist Raumfahrt der Schlüssel für Zukunftstechnologien wie

autonomes Fahren, Industrie 4.0 und Big Data-Anwendungen. Für die außen- und

sicherheitspolitische Urteils- und Handlungsfähigkeit sowie den Klimaschutz ist

sie unabdingbar. Allerdings hat sich auch die Raumfahrt in den vergangenen

Jahren diversifiziert, viele neue Geschäftsmodelle sind entstanden und vor allem

Start-ups erfahren für Ideen, die auf Anwendungen mit Klein- und

Kleinstsatelliten setzen, einen besonderen Boom. Dass diese Anwendungen von

großem Interesse für die gesamte deutsche industrielle Wertschöpfungskette sind,

zeigt das Engagement des Bundesverbands der deutschen Industrie BDI für den

Bereich New Space.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

In Deutschland gibt es drei Hersteller von kleinen Raketen, sogenanntenMicrolaunchern, die 2021/22 auf den Markt kommen werden. Deutschland ist inEuropa in diesem Bereich damit führend. Eine Startmöglichkeit für kleineTrägerraketen in Deutschland bildet die notwendige Systemkomponente, um deutscheTechnologien zu erproben und im Markt zu platzieren, Kleinsatelliten ins All zuverbringen, zu betreiben und für vielfältige Zwecke einsetzen zu können.EinStartplatz für kleine Trägerraketen komplettiert das New Space-Ökosystem, das indieser Form in Europa einmalig wird.Die German Offshore Spaceport Alliance GmbH (GOSA) soll jetzt alsBetreibergesellschaft für diebenötigte Startmöglichkeit agieren. Gegründet wurdedie GOSA in Bremen, das die Idee eines Startplatzes von Beginn an unterstützt.Die Initiative wurde neben der Reedereigruppe Harren & Partner, von der OHBGruppe, MediaMobil GmbH und der Tractebel DOC Offshore GmbHgestartet, derVersicherungsspezialist Lampe & Schwartze sowie der Logistikdienstleister BLGsind als strategische Partner dabei. Die Gesellschaft möchte weiterenstrategischen Partnern die Zusammenarbeit anbieten, dabei ist sowohl dieMitarbeit als Gesellschafter als auch über einen Expertenbeirat denkbar.Dazu Kristina Vogt, Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa: "Wir freuen unssehr, dass wir unsere starken Kompetenzen in der Raumfahrt in Bremen mit denmaritimen Kompetenzen in Bremerhaven verbinden können. Mit der German OffshoreSpaceport Alliance entsteht somit ein völlig neues Kapitel in der deutschenRaumfahrt. Gerade diese neue Verbindung zwischen zwei ausgeprägtenInnovationsclustern in Bremen und Bremerhaven zeigt eindrucksvoll den Erfolg derlandesbremischen Innovationspolitik. Sie setzt auf innovative Entwicklung der