DGAP-News: KWS SAAT SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Hauptversammlung KWS SAAT SE & Co. KGaA: KWS Hauptversammlung beschließt höhere Dividende 16.12.2020 / 15:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

KWS Hauptversammlung beschließt höhere Dividende

Dividende steigt auf 0,70 € je Aktie - Prognose für das Geschäftsjahr 2020/2021 bestätigt

Die Aktionäre der KWS SAAT SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007074007) haben auf der heutigen virtuellen Hauptversammlung den Beschlussvorschlägen der Verwaltung zu allen Tagesordnungspunkten mit deutlichen Mehrheiten zugestimmt. Die Gewinnausschüttung für das Geschäftsjahr 2019/2020 wird bei 0,70 € (Vorjahr: 0,67 €) je Aktie liegen.

Am heutigen Vormittag begrüßte der Vorsitzende des Aufsichtsrates der KWS SAAT SE & Co. KGaA, Dr. Andreas J. Büchting, die Aktionärinnen und Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung, die Corona-bedingt virtuell stattfand. Der Vorstand erläuterte die wirtschaftliche Entwicklung des vergangenen Geschäftsjahres 2019/2020. Die KWS Gruppe erzielte einen Umsatzanstieg von 15 % auf 1,3 Mrd. €. Das Betriebsergebnis (EBITDA) stieg um rund 13 % auf 225,5 Mio. €, das Ergebnis je Aktie erreichte 2,89 €. Vorstand und Aufsichtsrat dankten allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren erfolgreichen Einsatz unter den herausfordernden Bedingungen der COVID-19-Pandemie: "Dank des großen Engagements ist es gelungen, den Betrieb ohne Einschränkungen aufrecht zu erhalten und Landwirte pünktlich zur Aussaat zu beliefern", hob Andreas J. Büchting hervor.

Auf Grundlage der erfreulichen operativen Entwicklung hat die ordentliche Hauptversammlung auf Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat die Ausschüttung einer höheren Dividende von 0,70 (0,67) € beschlossen. Damit werden 23,1 (22,1) Mio. € an die Aktionäre der KWS SAAT SE & Co. KGaA ausgeschüttet. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von 24,3 (21,3) %, mit der KWS weiterhin im Rahmen ihrer an der Ertragskraft des Unternehmens ausgerichteten Ausschüttungspolitik von 20 bis 25 % des Jahresüberschusses der KWS Gruppe bleibt.