Challenger wählt Tegra118 für Verbesserung von Umsatzmanagement und Fakturierung

Tegra118, ein Top-Anbieter von Technologielösungen für Vermögensverwalter und Asset-Manager - und ein Portfoliounternehmen von Motive Partners, einem Private-Equity-Spezialisten, gab heute bekannt, dass Challenger jetzt zum Kundenkreis von Tegra118 gehört und dessen umfassende cloud-basierte Lösung für Fakturierung, Umsatzmanagement und Berichterstellung einsetzen wird. Challenger, der größte Jahresrentenanbieter und einer der wachstumsstärksten Fondsmanager Australiens, wird die Advantage Fee-Plattform von Tegra118 einsetzen, um die Qualität und Produktivität der Rechnungsverarbeitung zu verbessern, die Transparenz und Genauigkeit komplexer Gebührenordnungen zu steigern und die Schnittstellen zwischen Rechnungslegungssystemen zu straffen. Gleichzeitig sollen auch Service und Support für die Kunden verbessert werden.

„Challenger ist ein vorrangiger Investmentmanager und Spezialist für Ruhestandseinkommen und wir freuen uns sehr, dass dieses Unternehmen uns als vertrauenswürdigen Partner ausgewählt hat“, erklärte Cheryl Nash, CEO, Tegra118. „Unsere Lösung strafft und automatisiert Gebührenberechnungen und Arbeitsabläufe für Überprüfung und Kundenaufnahme. Über unsere Partnerschaft mit Suite2go in Australien sind wir mit dem australischen Markt für Finanzdienstleistungen verbunden, um Technologielösungen bereitzustellen, die kritische Geschäftsanforderungen bewältigen. Challenger investiert vertrauensvoll in unsere Technologie, um manuelle Verfahren durch eine integrierte Lösung zu ersetzen, die ein umfangreiches Volumen an Gebührenberechnung, Verifizierung und Kunden-Onboarding unterstützt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Challenger und auf die Gelegenheit, die Präsenz von Tegra118 in Australien auszudehnen.“

Advantage Fee von Tegra118 schützt die Bilanz mit einer umfassenden Lösung für Fakturierung und Umsatzmanagement. Sie unterstützt Unternehmen in der ganzen Welt auf korrekte, schnelle und kostengünstige Weise bei der Verwaltung mehrerer Fakturierungsstrukturen, während gleichzeitig die neuen Generationen von Gebühren- und Rechnungslegungsstrukturen berücksichtigt werden. Mit transparenter und ausgereifter Berichterstellung, Analysen und Dashboards sind Informationen im gesamten Unternehmen zugänglich, um eine bessere Entscheidungsfindung zu ermöglichen.