Die HWAG Hanseatisches Wertpapierhandelshaus AG und die CASH Medien AG haben heute vor Anlegern, Analysten und Pressevertretern bekanntgegeben, dass die CASH Aktien in einer Preisspanne zwischen 8,90 und 11,40 euro in der Zeit vom 10.9. bis zum 15.9.99 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung der Zeichnungsfrist) gezeichnet werden können. Der im Rahmen des Bookbuilding-Verfahrens ermittelte Preis soll am 16.9.99 bekanntgegeben werden, die erste Notierung der CASH-Aktie im Geregeltem Markt der Börsen Hamburg und Frankfurt/Main wird voraussichtlich am 21.9. erfolgen.

Die ausgegebenen 600000 Stückaktien mit einem rechnerischen Nennwert von 2,50 Euro sind mit voller Dividendenberechtigung für das Geschäftsjahr 1999 ausgestattet. 460000 Aktien stammen aus einer Bankkapitalerhöhung gegen Bareinlagen. Die damit der Gesellschaft zufließenden Mittel werden nach den Worten von Dr. Dieter E. Jansen, Vorstand der CASH Medien AG, für die regionale europäische Expansion, den Aufbau eines bereits entstehenden Internet-Bereiches unter Nutzung des redaktionellen Know-Hows von CASH, sowie für weiteres internes und externes Wachstum zur Verfügung stehen.

Die cash.medien AG im Bereich der privaten Kapitalanlage mit Verlag, TV-Produktion, Finanzmesse und Foren, Ratingagentur, Werbeagentur und Internet-Diensten tätig. Im Mittelpunkt der Gruppe steht das Kapitalanlage-Magazin Cash, das mit jährlich 355000 verkauften Exemplaren ein Meinungsführer im Bereich langfristiger Kapitalanlage ist. Erhebliche Bedeutung besitzt auch die in diesen Tagen erstmals in Stuttgart stattfindende Finanzmesse "Geld und Kapital", die von der CASH Communications GmbH bereits seit 14 Jahren veranstaltet wird und sich zu der führenden Messe für Finanzdienstleister in Deutschland entwickelt hat. Die auf der Verfilmung von Kapitalanlage-Themen spezialisierte Cash-TV Filmproduktionsgesellschaft mbH, die in der Beurteilung von geschlossenen Fonds in Deutschland führende unabhängige Ratingagentur G.U.B., sowie die mit Marketing- und Vertriebsleistungen für die CASH-Gruppe und vorrangig mittelständische Kapitalanlageunternehmen betraute 2 M Multi-Marketing GmbH machen die Gruppe zu einem Full-Service-Anbieter im Bereich der Informationsvermittlung zum Thema Kapitalanlage. Mit dem entstehenden Internet-Bereich wird dieser Anspruch auch auf die neuen Medien übertragen und damit gleichzeitig ein neuer Wachstumsmarkt erschlossen.

Aufgrund der verfolgten Expansionsstrategie wird sich der Umsatz der cash.medien AG nach den Peognosen der Gesellschaft von 13,5 Mill. DM im Jahr 1999 auf etwa 26,1 Mill. im Jahr 2002 nahezu verdoppeln. Entsprechend wird ein Anstieg des Jahresüberschusses von 0,7 Mill. DM (1999) auf rund 2,5 Mill. DM im Jahr 2002 erwartet.

Peter Freitag, Vorstandsmitglied der HWAG: "Mit CASH können wir die Aktie eines Medienhauses anbieten, dass als Full-Service-Anbieter in Sachen Informationen über Kapitalanlagen eine einzigartige Stellung in Deutschland innehat."

Hamburg, 9.9.99

Der Vorstand

cash.medien AG WKN:525190