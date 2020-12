UBS belässt NOKIA auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nokia vor der Präsentation zu einem Strategie-Update auf "Buy" mit einem Kursziel von 4,10 Euro belassen. Nokia habe in einer Mitteilung bereits Details zu den neuen Unternehmensbereichen genannt, schrieb Analyst David Mulholland in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Datenbank- und Netzwerkdienstleistungs-Geschäft erwarte das Unternehmen demnach langfristig signifikante Verbesserungen./ssc/glVeröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2020 / 07:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2020 / 07:37 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.