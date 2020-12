Grenke informiert über Verlauf der Prüfungen von Vorwürfen

BADEN-BADEN (dpa-AFX) - Der unter dem Vorwurf der Bilanzmanipulation stehende Leasingspezialist Grenke hat Inhalte der gutachtlichen Stellungnahme der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Warth & Klein Grant Thornton (WKGT) zu der vom Aufsichtsrat in Auftrag gegebenen Prüfungen vorgelegt. "WKGT kommt auf Grundlage der gewählten Prüfmethode und bestimmten Annahmen zu dem abschließenden Ergebnis, dass die bisherigen 17 Franchise-Übernahmen gesamthaft für die Grenke AG als positiv bezeichnet werden können", teilte der Konzern am Mittwoch in Baden-Baden mit.

Zudem habe WKGT die Marktüblichkeit der Franchise-Übernahmen überprüft. Im Ergebnis schätze die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft das Expansionsmodell von Grenke, bei dem die Franchise-Gesellschaften nach etwa fünf Jahren übernommen werden, als sehr spezifisch und als mit anderen am Markt zugänglichen Transaktionen schwer vergleichbar ein. Die Einbindung der externen Finanzinvestoren werde indes für die Expansion als grundsätzlich nachvollziehbar beurteilt, die ausschließliche Zusammenarbeit mit der CTP Handels- und Beteiligungs GmbH sei für WKGT hingegen nur zum Teil nachvollziehbar. Der Grenke-Vorstand hatte dazu bereits die Absicht bekanntgegeben, die bestehenden Franchise-Gesellschaften in den Konzern integrieren und künftig mit eigenen Start-up-Gesellschaften expandieren zu wollen.