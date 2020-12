N.Y./München (ots) - Aktivistische Investoren waren 2020 weniger aktiv und

warten auf eine Marktberuhigung nach der Krise.



Technologie-, Gesundheits- und Industriebranche werden 2021 attraktiv für

aktivistische Investoren bleiben.



In der sechsten Ausgabe des A&M Activist Alert (AAA) stellt Alvarez & Marsal

(https://www.alvarezandmarsal.com/) (A&M), eine führende internationale

Unternehmensberatung, die Ergebnisse seiner Analyse und Vorhersage von

aktivistischen Investoren in Europa vor. Acht Länder und sieben verschiedene

Branchen wurden für 2020 betrachtet und ausgewertet. Für das kommende Jahr

ergeben sich aus dieser Analyse interessante Trends.









- Wie zu erwarten hat sich im Krisenjahr 2020 das Engagement von aktivistischen

Investoren "verlangsamt". Diese Phase kann man aber durchaus als eine Zeit des

Kräfte-Sammelns verstehen.

- Europäische Unternehmen werden 2021 wieder verstärkt ins Visier von

aktivistischen Investoren geraten.

- Großbritannien wird aufgrund der krisengeschüttelten Wirtschaft, des

aktivisten-freundlicheren Umfelds sowie günstigen regulatorischen Bedingungen

wieder stärker im Fokus stehen.

- Aktivistische Kampagnen werden sich auf das Thema der

Unternehmenstransformation fokussieren.

- Der Technologie- und der Gesundheitssektor werden neben dem industriellen

Sektor die attraktivsten Branchen für Aktivisten werden.

- Der Druck auf Unternehmen, sich mit Nachhaltigkeits- und sozialen Themen

auseinanderzusetzen, wächst weiter. Aktivistische Investoren werden diese

wichtigen Aspekte noch stärker in ihre Einschätzungen einfließen lassen.



Branchenspezifische Trends



Bei den untersuchten Branchen führt der industrielle Sektor das Feld an. 2019

standen 52 Unternehmen im Fokus aktivistischer Investoren, dieses Jahr sind es

bereits 61. Ein besonderer Anstieg ist bei den langfristigen Zielen zu

verzeichnen - von 29 auf 37 Unternehmen.



Auf Platz zwei liegt dieses Jahr der Technologiesektor mit 29 Unternehmen, die

kurz oder mittelfristig Gegenstand aktivistischer Kampagnen werden könnten. Die

Konsumgüterbranchen, die noch im letzten Jahr den zweiten Rang belegte, liegen

2020 auf Platz drei mit 25 Unternehmen.



Wie bereits in den Haupttrends ausgeführt, wird es im Branchenfokus der

aktivistischen Investoren im Jahr 2021 zu Verschiebungen kommen. Der

Technologie- und der Gesundheitssektor werden stärker ins Blickfeld

aktivistischer Kampagnen rücken.



"2020 stand im Zeichen von COVID-19 und einer Zurückhaltung aktivistischer Seite 2 ► Seite 1 von 2



