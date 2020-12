Biontech und Moderna – Höchstkurse gesehen?

Liebe Leser, Sentiment und Momentum sind die beiden wichtigsten Faktoren am Aktienmarkt. Momentum hat wie von uns erwartet nun Europa und der DAX. Deshalb sind wir EuroStoxx long am Montag – Dreh USA in Richtung Europa. Momentum hatte auch Biontech, ebenso Moderna. Doch – positive news verpuffen jetzt. Die Story Moderna ist erstmal durch, zu hoch war man geflogen. Wir hatten die Sentiments gezeigt – viel zu bullish. Ähnlich war es vor langer Zeit bei Zoom. Die kann man jetzt! wieder anschauen. Biontech – unter 90 nehmen, keinesfalls vorher. Und wie immer – über 100 geben. Momentum hat auch -Bitcoin. Wir sind nicht der größte Bitcoin -Fanclub, sondern haben in unseren Depots lieber den Bull auf PayPal. Profitiert genauso, man kriegt aber ein top Unternehmen dazu. Diese Aktie – als eine von 14 in unserem neuen Markenwertportfolio. All unsere Depots liegen auf Jahreshoch, mitunter auf Mehrjahreshoch. Unser Turbo-Dienst seit 20. März – von 2.947 Euro auf jetzt 9.777 Euro geklettert. Mehr als verdreifacht! Wer Lust drauf hat – www.feingold-academy.com/boersendienst Dort gibt es auch Videos wie wir ticken, Beispiele der Depots und vieles mehr…

Zum Gesamtmarkt: Wie lang hält der harte Lockdown in Deutschland. Und steht dies im Januar den USA bevor? Und was macht dies mit Lockdown-Aktien? Mit Biontech, Etsy, Wayfair, Hello Fresh, Bet-at-home, Zalando oder Amazon? Am Montag im Video haben wir intensiv erklärt, wie und wann man diese Aktien kaufen kann und soll. Bzgl. Corona-Titel – schauen die Investoren ausschließlich wie üblich 6 Monate bis ein Jahr voraus? In unserem Börsendienst schauen wir immer wieder, dass wir intelligente Produkte finden, bei denen die Zeit für uns arbeitet. Gleichzeitig ist unser Ansatz aber auch ein ganz klar psychologischer. Wir gehen dann in der Cash-Quote auf 0, wenn die Stimmung am Boden ist. Stichwort Biontech – wie so oft in den letzten Tagen raten wir bei Biontech: Unter 90 Euro kurzen knackigen Long-Trade wagen, sobald es dreistellig wird eher die Position schließen. Zurück zum Gesamtmarkt und zur Stimmung: