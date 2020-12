DGAP-Media / 16.12.2020 / 16:05



Freeman Gold Corp. hat Diamantbohrprogramm erfolgreich abgeschlossen.



Aufwärtstrend in Aktie nimmt an Dynamik zu! Kommt jetzt die Marke von 0,40 Euro in den Fokus?



Die Aktie der Freeman Gold Corp. (ISIN: CA35658P1053 ; WKN: A2P5AE) bildet einen neuen stabilen Aufwärtstrend. Von den Jahrestiefs hat sich der Titel bereits deutlich abgesetzt und schickt sich nun an, auch den Kreuzwiderstand bei 0,40 Euro wieder in den Blick zu nehmen. Mit der Lemhi Gold Ressource in Idaho besitzt Freeman Gold Corp. eine echte Blockbusterlagerstätte im hauseigenen Projektportfolio.