Zepp 'Measurements of Attraction' betonen die heilende Kraft der menschlichen Verbindung und ein ganzheitlich gesünderes Leben

London (ots/PRNewswire) - Messungen in Absprache mit Psychologen und ein

spezielles Weihnachtsvideo



Zepp , eine Marke für professionelle Wearables und digitales

Gesundheitsmanagement, hat heute seinen ersten Reality-Webfilm für die

Weihnachtszeit veröffentlicht: " Measurements of Attraction ". Der Film wurde

für die Unterhaltung während der Feiertage produziert und soll versuchen, ein

Lächeln auf die Gesichter von Menschen zu bringen, die unter sozialer Distanz

leben. Zepp wollte die heilende Kraft menschlicher Verbindungen über die

Feiertage betonen und sich für ein allgemein gesünderes Leben sowohl in

geistiger als auch in körperlicher Hinsicht einsetzen.



In dem Unterhaltungsvideo treffen sich Michelle und Will zum ersten Mal vor der

Kamera als zwei im echten Leben potenziell zusammenpassende Partner bei einem

Blind Date und erhalten jeweils eine Zepp E Smartwatch. Während des gesamten

Rendezvous wurde der Herzschlag der Teilnehmer überwacht. Das Video zeigt, dass

die uralte Vorstellung, dass das Herz "einen Schlag aussetzen" kann, auch in der

modernen Dating-Welt Gültigkeit hat.







Weihnachtsfest https://youtu.be/vPQRypD_2Js



Dating mit sozialer Distanz: Auch beim Tragen einer Maske oder bei einem

Zoom-Anruf schlägt das Herz höher



Inspiriert von der dauerhaften Wissenschaft der menschlichen Verbindung,

arbeitete Zepp mit Experten zusammen, um die Zepp Measurements of Attraction zu

entwickeln. In Absprache mit der renommierten Medizinerin Dr. Sarah Jarvis und

der angesehenen Psychologin und Psychotherapeutin Emma Kenny wurden die

Measurements entwickelt, um Menschen dabei zu helfen, Momente echter Anziehung

anhand verräterischer Körperreaktionen zu erkennen. Sie können die Indikatoren

von Measurements auch bei sozialer Distanz als persönliche Anhaltspunkte nutzen.



Dr. Jarvis merkte an, dass Sie sich zu jemandem hingezogen fühlen könnten, wenn

Ihre Herzfrequenz um mindestens 10 Schläge pro Minute im Vergleich zu Ihrem

durchschnittlichen Herzschlag im Ruhezustand ansteigt. Sie fügte hinzu : "Dieses

Jahr mögen die Dinge ein wenig anders sein, aber was Ihre körperlichen

Reaktionen betrifft, gelten die gleichen Prinzipien. Viele der verräterischen

körperlichen Anzeichen sind die gleichen, da Ihre Hormone sowohl in einer

virtuellen Umgebung als auch bei einem realen Treffen von Angesicht zu Angesicht

aktiv sind. Obwohl wir vielleicht nicht in der Lage sind, jemanden physisch zu

treffen, gibt es gute Beweise dafür, dass wir eher die Körpersprache einer

anderen Person spiegeln, wenn wir uns zu ihr hingezogen fühlen, sogar auf Zoom!" Seite 2 ► Seite 1 von 2



