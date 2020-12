Industrie-Sterben: Thyssen-Krupp schliesst Grob-Blechwerk in Duisburg Autor: Tichys Einblick | 16.12.2020, 16:26 | 52 | 0 | 0 16.12.2020, 16:26 | Weiteres Aus eines Betriebes aus der Metallindustrie in Nordrhein-Westfalen: Am 30. September 2021 soll Schluss sein mit der Produktion von Grobblechen bei Thyssen-Stahl in Duisburg-Hüttenheim. Das 1963 gegründete Werk, das Stahlbleche für Bauindustrie, Schiffbau und Pipelines produziert und 1970 vom Thyssen-Konzern gekauft wurde, wird stillgelegt. 800 Mitarbeiter sind betroffen, 90 Prozent von ihnen sollen in Der Beitrag Industrie-Sterben: Thyssen-Krupp schliesst Grob-Blechwerk in Duisburg erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Holger Douglas. Diesen Artikel teilen

