OpenGate Capital unterzeichnet Vereinbarung zur Übernahme von Kongsberg Precision Cutting Systems von Esko-Graphics BV

OpenGate Capital, ein globales Private-Equity-Unternehmen, gab heute bekannt, dass es eine Vereinbarung zur Übernahme von Kongsberg Precision Cutting Systems („Kongsberg“), einem Hersteller von digitalen Schneidesystemen, von Esko-Graphics, einem globalen Entwickler von integrierten Software- und Hardware-Lösungen für die Bereiche Verpackung, Etiketten und Großformate, unterzeichnet hat. Über die Bedingungen der Vereinbarung wurde Stillschweigen vereinbart. Die Übernahme steht unter dem Vorbehalt, dass alle erforderlichen Informationen und/oder Konsultationen mit den Arbeitnehmervertretungen gemäß den lokalen Gesetzen abgeschlossen sind und die behördlichen Genehmigungen vorliegen.

Kongsberg ist ein hochmodernes, digitales Schneideunternehmen, das Hochgeschwindigkeits-Schneidetische sowie zugehörige Verbrauchsmaterialien und Dienstleistungen anbietet. Kongsberg wurde 1965 gegründet und verfügt über eine langjährige Erfahrung und Expertise im Bereich von kontinuierlich optimierten, sauberen und präzisen Schnitten bei hohen Geschwindigkeiten für Verpackungs-, Beschilderungs- und Anzeigezwecke. Es werden vermutlich geschätzte 400 Mitarbeiter mit dem Unternehmen übernommen – unter anderem an den Kongsberg-Standorten in Gent, Belgien, Brno, Tschechische Republik, und in Kongsberg, Norwegen.