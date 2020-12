Andere Ansichten zur enormen Unterbewertung von ABO Wind

ABO Wind





RWE von Nordex ein großes Windparkportolio erworben hat und zwar für einen bis dahin stattlichen Preis. Nachdem nun auch noch immer mehr Fördermittel und "Green Deals" viel mehr Geld in den Sektor fließen lassen, wird erkannt, dass nicht nur die bereits fertiggestellten Energieparks einen Wert haben, sondern auch die Pipeline. Denn zwischen Idee, Planung, Genehmigung, Bau und Fertigstellung vergehen oft viele Jahre. Je näher also Projekte in der Pipeline an der Fertigstellung sind, desto höher ist auch ihr Wert. Die Neubewertung des Sektors erfolgt, weilvonein großes Windparkportolio erworben hat und zwar für einen bis dahin stattlichen Preis. Nachdem nun auch noch immer mehr Fördermittel und "Green Deals" viel mehr Geld in den Sektor fließen lassen, wird erkannt, dass nicht nur die bereits fertiggestellten Energieparks einen Wert haben, sondern auch die Pipeline. Denn zwischen Idee, Planung, Genehmigung, Bau und Fertigstellung vergehen oft viele Jahre. Je näher also Projekte in der Pipeline an der Fertigstellung sind, desto höher ist auch ihr Wert.





Börse Online nimmt die soeben beendete Münchner Kapitalmarktkonferenz (MKK) zum Anlass, in ihrer Printausgabe 51/20 die Projektpipeline von ABO Wind ins Verhältnis zu setzen mit der aktuellen Börsenbewertung. Der Deal zwischen RWE und Nordex habe eine Benchmark von rund €140.000 Euro pro Megawatt gelegt und ABO Wind habe soeben eine Pipeline mit 12.000 Megawatt präsentiert. Unter Ausklammerung der Projekte in exotischeren Regionen wie Südafrika oder Argentinien blieben rund 7.000 Megawatt übrig. Dies ergäbe mit dem Nordex-Wertansatz fast eine Milliarde Euro, während der Börsenwert bei deutlich weniger als der Hälfte notiere. Konkret: bei einem ABO Wind-Kurs von €40 ergibt sich momentan ein Börsenwert von €367 Mio.





Anders gerechnet: bei einem Wertansatz von €1 Mrd. alleine für die Projektpipeline hätte der Kurs rund 175% Potenzial; anstelle von €40 wären das €110. Allerdings hat ABO Wind ja auch noch einen Bestand an Wind- und Solarparks sowie ein operatives Geschäft (Planung und Betrieb von Wind- und Solarparks), die auch noch on top kämen. Die Kursziele auf Jahressicht wurden von Metzler und First Berling jedenfalls gerade angehoben von bisher €40 auf €54. Aber auch nach 2021 geht die Entwicklung ja weiter...





Wie auch immer man es betrachtet und wie "seriös" man die überschlägige Bewertung der Pipeline ansieht (der jeweilige Projektstand und -status macht einen großen Unterschied bei der Bewertung), es bleibt unterm Strich festzustellen, dass der Aktienkurs von ABO Wind (ebenso wie der von Energiekontor und PNE) perspektivisch noch sehr viel Luft nach oben hat. Zumal bei den ganzen neuen Fördertöpfen ja gerade erst der Deckel gelüftet wird. Die EU-Kommission hat vorgelegt mit ihrem €800 Mrd. Offshore-Windkraftprogramm, die EU-Chefs haben soeben die Klimaziele verschärft (55% statt 40% CO 2 -Einsparung ggü 1990) und die Bundesregierung überarbeitet das EEG-Gesetz - hier winken beschleunigte Genehmigungsverfahren und zusätzliche Anreize für Solar- und Windparks, die aus der 20-jährigen EEG-Förderung fallen.





Sobald es was Konkretes gibt, folgt mein Sektor-Update, denn gerade bzgl. der Ü20-Anlagen hätten Energiekontor und ABO Wind mit ihrem größeren Bestand größere Vorteile als PNE. Auch deshalb ergänzt inzwischen ABO Wind meine beiden bestehenden Positionen im Depot..



Disclaimer: Habe ABO Wind, Energiekontor, PNE auf meiner Beobachtungsliste und/oder in meinem Depot/Wikifolio.

[WKN: 576002] hatte ich bisher hier im Blog noch nicht auf der Agenda, doch das ändert sich hiermit. Die massive Neubewertung im Windenergiesektor vollzieht sich ja bereits seit einigen Wochen und ich bin hier mitundsehr gut aufgestellt. Nach der Trennung von ABO Invest (jetzt) ist ABO Wind jetzt ein reiner Projektierer und Betreiber von Wind- und Solarparks.