BERLIN (dpa-AFX) - Keine Balken, kein Netz. Oder wenig Balken und ein schlechter Empfang. Das kann Handynutzern vor allem auf dem Land noch passieren. Grund sind die berühmten "weißen Flecken". Die sollen nun beseitigt werden, mit Hilfe der "MIG" - der neuen Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft des Bundes. Der Aufsichtsrat des bundeseigenen Lkw-Mautbetreibers Toll Collect stimmte der Gründung der Gesellschaft am Mittwoch zu. Der Start erfolge im Januar, sagte ein Sprecher des Verkehrsministeriums.

Die neue Gesellschaft ist eine Tochter von Toll Collect - und soll vor allem Kommunen entlasten und unterstützen. "Besonders in den ländlichen Regionen fehlt es immer noch an einer leistungsstarken Mobilfunkversorgung, teilweise ist selbst Sprachtelefonie wegen zahlreicher Funklöcher nicht möglich", sagte Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Dies sei ein echter Standortnachteil für Unternehmen und eine Einbuße an Lebensqualität für die Bürger.