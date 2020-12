Insgesamt präsentiert sich Procter & Gamble in einem langfristigen Aufwärtstrend, zu Beginn dieses Jahres legt der Wert auf 125,00 US-Dollar zu. Coronabedingt ging es bis Mitte März zeitweise auf ein Verlaufstief von 94,34 US-Dollar abwärts, schnell aber erholte sich die Akte wieder und konnte bereits im Sommer an ihre Hochs aus Anfang 2020 anknüpfen. Doch die Rallye wurde unvermindert fortgesetzt, bis Anfang November gelang es auf ein Rekordniveau von 146,92 US-Dollar zuzulegen. Die Konsolidierung der letzten Monate kam jedoch nicht überraschend, nach einer derart steilen Rallye hat sich Procter & Gamble die kurze Ruhephase redlich verdient. Dabei hat sich im Laufe der Zeit eine sehr starke Unterstützung um 135,00 US-Dollar herauskristallisiert, von derer das Papier zuletzt wieder zur Oberseite abdrehen konnte und nun wieder den 50-Tage-Durchschnitt in Angriff nimmt. Ein Kurssprung darüber könnte demnach wieder Aufwärtspotenzial freisetzen.

Kaufsignale Arbeit

Sollte es gelingen den 50-Tage-Durchschnitt bei aktuell 138,58 US-Dollar nachhaltig und mindestens per Tagesschlusskurs zu überwinden, könnten weitere Gewinne zunächst in den Bereich von 141,91 US-Dollar folgen, darüber würde schließlich das Rekordhoch bei 146,92 US-Dollar in den unmittelbaren Fokus rücken. Um hiervon bestmöglich profitieren zu können, kann beispielsweise ein Call-Optionsschein WKN MA252H zum Einsatz kommen. Größere Verkaufssignale sind dagegen bei einem Bruch der markanten Horizontalunterstützung von 135,00 US-Dollar sowie dem knapp darunter verlaufenden EMA 200 bei 131,07 US-Dollar einzuplanen. In diesem Szenario müssten Abschläge auf die Hochs aus Anfang dieses Jahres um 125,00 US-Dollar eingeplant werden.